Невероятно вкусно и очень легко: как приготовить жареные кабачки с майонезом и чесноком

Эта овощная закуска очень популярная во время сезона молодых кабачков. С чесноком и майонезом обжаренные кабачки становятся пикантными и острыми.
К тому же, вся кухня насыщается непревзойденным ароматом. Кабачки подают в любом виде (теплыми, горячими или холодными). Как приготовить жареные кабачки с майонезом и чесноком — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Если ты уже надумал(-а) готовить это блюдо, нужно сначала выбрать правильные кабачки. Обязательно нужны молоденькие и небольшого размера. Также важно соблюдать другие правила:
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