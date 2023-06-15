Невероятно вкусно и очень легко: как приготовить жареные кабачки с майонезом и чесноком

Эта овощная закуска очень популярная во время сезона молодых кабачков. С чесноком и майонезом обжаренные кабачки становятся пикантными и острыми.

К тому же, вся кухня насыщается непревзойденным ароматом. Кабачки подают в любом виде (теплыми, горячими или холодными). Как приготовить жареные кабачки с майонезом и чесноком — читай в материале.

Кабачки жареные с майонезом и чесноком: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

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1 кабачок;

2 яйца;

мука;

соль;

перец;

майонез или сметана;

укроп, чеснок, кунжут.

Способ приготовления:

Яйца взбей с солью, перцем и другими специями. В муку добавь кунжут и перемешай. Кабачок нарежь на кружочки. Разогрей растительное масло на сковороде. Кружок кабачка опусти в муку (лишнюю струси), а после — в яйцо. Обжарь до готовности. Чеснок пропусти через пресс или натри. Нарежь зелень, кабачки выложи на тарелку, намажь майонезом или сметаной, выложи чеснок и зелень.

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Кабачки жаренные на сковороде с чесноком и майонезом: секреты приготовления

Если ты уже надумал(-а) готовить это блюдо, нужно сначала выбрать правильные кабачки. Обязательно нужны молоденькие и небольшого размера. Также важно соблюдать другие правила:

Кабачки должны быть с тонкой кожицей и не сформировавшимися семенами. Крупные лучше не брать, но если ты уже их купил(-а), то обязательно сними с них плотную кожуру. Также с больших и старых овощей нужно удалить семена вместе с волокнистой внутренней частью. После этого их нарезают кольцами, полукольцами или не толстыми произвольными кусочками. Если любишь пикантность, добавляй побольше чеснока. Майонез лучше брать не магазинный, а домашний. О том, как его сделать, мы писали ранее.

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