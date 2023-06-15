Їжа та рецепти

Неймовірно смачно та дуже легко: як приготувати смажені кабачки з майонезом та часником

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Червня 2023, 18:30
Неймовірно смачно та дуже легко: як приготувати смажені кабачки з майонезом та часником
Фото: Unsplash

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