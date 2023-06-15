Неймовірно смачно та дуже легко: як приготувати смажені кабачки з майонезом та часником

Ця овочева закуска є дуже популярною під час сезону молодих кабачків. З часником та майонезом обсмажені кабачки стають пікантними та гострими.
До того ж вся кухня насичується неперевершеним ароматом. Кабачки подають у будь-якому вигляді (теплими, гарячими чи холодними). Як приготувати смажені кабачки з майонезом та часником — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Якщо ти вже надумав(-ла) готувати цю страву, потрібно спочатку вибрати кабачки. Обов’язково потрібні молоденькі овочі невеликих розмірів. Також важливо дотримуватися інших правил:
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