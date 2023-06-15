Неймовірно смачно та дуже легко: як приготувати смажені кабачки з майонезом та часником

Ця овочева закуска є дуже популярною під час сезону молодих кабачків. З часником та майонезом обсмажені кабачки стають пікантними та гострими.

До того ж вся кухня насичується неперевершеним ароматом. Кабачки подають у будь-якому вигляді (теплими, гарячими чи холодними). Як приготувати смажені кабачки з майонезом та часником — читай у матеріалі.

Кабачки смажені з майонезом та часником: покроковий рецепт

Інгредієнти:

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1 кабачок;

2 яйця;

борошно;

сіль;

перець;

майонез чи сметана;

кріп, часник, кунжут.

Спосіб приготування:

Яйця збий із сіллю, перцем та іншими спеціями. У борошно додай кунжут і перемішай. Кабачок наріж на кружечки. Розігрій рослинну олію на сковороді. Шматочок кабачка опусти в борошно (зайве струси), а потім — в яйце. Обсмаж до готовності. Часник пропусти через прес чи натри. Наріж зелень, кабачки виклади на тарілку, намаж майонезом або сметаною, виклади часник та зелень.

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Кабачки смажені на сковороді з часником та майонезом: секрети приготування

Якщо ти вже надумав(-ла) готувати цю страву, потрібно спочатку вибрати кабачки. Обов’язково потрібні молоденькі овочі невеликих розмірів. Також важливо дотримуватися інших правил:

Кабачки повинні бути з тонкою шкіркою і насінням, яке ще не сформувалося. Великі краще не брати, але якщо ти вже їх купив(-а), то обов’язково зніми з них щільну шкірку. Також з великих та старих овочів потрібно видалити насіння разом із волокнистою внутрішньою частиною. Після цього їх нарізають кільцями, півкільцями або не товстими шматочками. Якщо любиш пікантність, додай більше часнику. Майонез краще брати не магазинний, а домашній. Про те, як його зробити, ми писали раніше.

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