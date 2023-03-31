К хот-догам, салатам или консервации: как сделать горчицу в домашних условиях — пошаговый рецепт

Чтобы употреблять меньше консервантов и красителей, можно готовить соусы самостоятельно. Они будут более вкусными и полезными. К тому же в приготовленный соус можно добавить любимые ингредиенты и сделать его неповторимым. В нашем материале ты узнаешь, как сделать горчицу из горчичного порошка и семян.
Сделать горчицу из горчичного порошка или семян еще и значительно дешевле! Поэтому причины приготовить горчицу собственноручно увеличиваются. Рецепт горчицы очень прост. Тебе понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени.
Горчица помогает раскрыть уникальные нотки вкуса в блюдах из рыбы, мяса, салатах. Ее также добавляют в крупы и овощи. Горчичный порошок делают из высушенных семян горчицы, а из них можно сделать собственно соус.
Понадобится
Приготовление
Из семян горчицы тоже можно приготовить вкусный соус. Для этого понадобятся семена и немного специй. Семена горчицы используют не только в кулинарии, но и в косметологии, медицине и промышленности.
Фото: Unsplash
Раньше мы рассказывали, как приготовить соус песто по рецепту Джейми Оливера.
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