К хот-догам, салатам или консервации: как сделать горчицу в домашних условиях — пошаговый рецепт

Чтобы употреблять меньше консервантов и красителей, можно готовить соусы самостоятельно. Они будут более вкусными и полезными. К тому же в приготовленный соус можно добавить любимые ингредиенты и сделать его неповторимым. В нашем материале ты узнаешь, как сделать горчицу из горчичного порошка и семян.

Как сделать горчицу из горчичного порошка: пошаговая инструкция

Сделать горчицу из горчичного порошка или семян еще и значительно дешевле! Поэтому причины приготовить горчицу собственноручно увеличиваются. Рецепт горчицы очень прост. Тебе понадобится всего несколько ингредиентов и немного времени.

Горчица помогает раскрыть уникальные нотки вкуса в блюдах из рыбы, мяса, салатах. Ее также добавляют в крупы и овощи. Горчичный порошок делают из высушенных семян горчицы, а из них можно сделать собственно соус.

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Понадобится

Горчичный порошок — 50 г

Горячая вода — 100-150 мл

Соль — щепотка

Мед — 15 мл

Растительное масло — 10 мл

Приготовление

Смешай горчичный порошок и воду до однородной консистенции. Добавь соль, мед и растительное масло. Тщательно размешай. Попробуй горчицу на вкус и добавь меда, если она недостаточно сладкая. Готовую горчицу перелей в банку, плотно закрой и оставь в темном и теплом месте на ночь. Готово!

Как приготовить горчицу: рецепт из семян

Из семян горчицы тоже можно приготовить вкусный соус. Для этого понадобятся семена и немного специй. Семена горчицы используют не только в кулинарии, но и в косметологии, медицине и промышленности.

Понадобится

Семена горчицы — 5 ст. л.

5 ст. л. Яблочный уксус — 6 ст. л.

6 ст. л. Мед — 1-2 ч. л.

1-2 ч. л. Соль — щепотка

Приготовление

Высыпь горчичные семена в блендер или кофемолку и измельчи их до состояния порошка. Пересыпь порошок в миску и добавь уксус, мед и соль. Тщательно перемешай ингредиенты. Добавь воды при необходимости, чтобы получить желаемую консистенцию горчицы. Перелей готовую горчицу в банку с герметичной крышкой и храни в холодильнике. Горчица будет готова через несколько дней.

Раньше мы рассказывали, как приготовить соус песто по рецепту Джейми Оливера.

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