До хот-догів, салатів чи консервації: як зробити гірчицю в домашніх умовах — покроковий рецепт

Щоб споживати менше консервантів та барвників, можна готувати соуси самостійно. Вони будуть більш смачними і корисними. До того ж у власноруч приготований соус можна додати улюблені інгредієнти та зробити його неповторним. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як зробити гірчицю з гірчичного порошку та з насіння.
Зробити гірчицю з гірчичного порошку чи насіння ще й значно дешевше! Тож причин приготувати гірчицю власноруч більшає. Рецепт гірчиці дуже простий. Тобі знадобиться всього кілька інгредієнтів та трохи часу.
Гірчиця допомагає розкрити унікальні нотки смаку в стравах з риби, м’яса, салатах. Її також додають до круп та овочів. Гірчичний порошок роблять з висушеного насіння гірчиці, а з нього можна зробити власне соус.
Знадобиться
Приготування
З насіння гірчиці також можна приготувати смачний соус. Для цього знадобиться насіння та трохи спецій. Насіння гірчиці використовують не тільки в кулінарії, а й косметології, медицині та промисловості.
Фото: Unsplash
Раніше ми розповідали, як приготувати соус песто за рецептом Джеймі Олівера.
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