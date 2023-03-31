До хот-догів, салатів чи консервації: як зробити гірчицю в домашніх умовах — покроковий рецепт

Щоб споживати менше консервантів та барвників, можна готувати соуси самостійно. Вони будуть більш смачними і корисними. До того ж у власноруч приготований соус можна додати улюблені інгредієнти та зробити його неповторним. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як зробити гірчицю з гірчичного порошку та з насіння.

Як зробити гірчицю з гірчичного порошку: покрокова інструкція

Зробити гірчицю з гірчичного порошку чи насіння ще й значно дешевше! Тож причин приготувати гірчицю власноруч більшає. Рецепт гірчиці дуже простий. Тобі знадобиться всього кілька інгредієнтів та трохи часу.

Гірчиця допомагає розкрити унікальні нотки смаку в стравах з риби, м’яса, салатах. Її також додають до круп та овочів. Гірчичний порошок роблять з висушеного насіння гірчиці, а з нього можна зробити власне соус.

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Знадобиться

Гірчичний порошок — 50 г

Гаряча вода — 100-150 мл

Сіль — дрібка

Мед — 15 мл

Олія — 10 мл

Приготування

Змішай гірчичний порошок та воду до однорідної консистенції. Додай сіль, мед та олію. Ретельно розмішай. Спробуй гірчицю на смак та додай меду, якщо вона недостатньо солодка. Готову гірчицю перелий у банку, щільно закрий та залиш у темному та теплому місці на ніч. Готово!

Як приготувати гірчицю: рецепт з насіння

З насіння гірчиці також можна приготувати смачний соус. Для цього знадобиться насіння та трохи спецій. Насіння гірчиці використовують не тільки в кулінарії, а й косметології, медицині та промисловості.

Знадобиться

Насіння гірчиці — 5 ст. л.

Яблучний оцет — 6 ст. л.

Мед — 1-2 ч. л.

Сіль — дрібка

Приготування

Висип гірчичне насіння в блендер або кавомолку та подрібни його до стану порошку. Пересип порошок в миску та додай оцет, мед та сіль. Ретельно перемішай інгредієнти. Додай води за потреби, щоб отримати бажану консистенцію гірчиці. Перелий готову гірчицю в банку з герметичною кришкою та зберігай у холодильнику. Гірчиця буде готова за кілька днів.

Раніше ми розповідали, як приготувати соус песто за рецептом Джеймі Олівера.

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