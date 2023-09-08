Натуральный, полезный и вкусный! Как сделать виноградный сок — способы с соковыжималкой и без нее

Приготовления к зиме продолжаются, поэтому понемногу с консервации люди переходят на заготовку соков. Если у тебя есть виноград, читай в нашем материале, как сделать виноградный сок в домашних условиях. Мы подготовили рецепт с соковыжималкой и без нее.

Как сделать виноградный сок с помощью соковыжималки

Если у тебя есть соковыжималка — это значительно ускорит процесс заготовки виноградного сока. Лучше отдавать предпочтение сладким и сочным сортам, такой виноград еще называют винным.

Кстати, мы рассказывали, как приготовить вино из винограда в домашних условиях.

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Сортами, которые прекрасно подходят для соков, являются мускат, лидия, бако, шардоне, совиньон. Но садоводы знают, что самый вкусный сок получается из винограда, который был выращен собственными руками.

Понадобится

Виноград — 5 кг

5 кг Вода — 300 мл

300 мл Сахар — по вкусу

Из такого количества винограда у тебя должно получиться примерно 3 литра сока. Увеличивай или уменьшай пропорции, если хочешь другое количество готового продукта.

Приготовление

Тщательно перебери и промой виноград. Убери хвостики. Не используй мягкий или испорченный. Выжми сок через соковыжималку и оставь его настояться на час-два. После этого виноградный сок следует процедить через марлю или сито от косточек и пены. Жмых из соковыжималки не выбрасывай, а прокипяти в 300 мл воды. После этого отожми его еще раз с помощью марли. В кастрюлю с соком добавь сахар по вкусу, примерно 100-200 г. Это зависит от сорта винограда. Прогрей сок на медленном огне. Простерилизуй банки или стеклянные бутылки. Разлей горячий сок. Дай ему остыть день в теплом месте. После этого сок можно оставлять в холоде.

Как сделать виноградный сок без соковыжималки

Если соковыжималки у тебя нет, без виноградного сока на зиму ты точно не останешься! Есть несколько способов, как отжать сок самостоятельно. К примеру, понадобится мялка для картофеля, мясорубка или марля.

Выбирай способ, который больше всего понравится. Алгоритм приготовления сока почти не отличается.

Тщательно промой виноград, убери хвостики. Отжимай сок в миску или кастрюлю с помощью мялки для картофеля, марли или перекрути виноград через мясорубку. Сок профильтруй от косточек через сито или марлю. Жмых от винограда залей водой, прокипяти. А потом снова отожми сок. Выжатый сок вылей в кастрюлю, добавь сахар по вкусу. На медленном огне доведи до кипения. Убери пену. Готовый сок разлей в стерилизованные банки или бутылки. Оставь их остыть на день в теплом месте, после чего можно относить сок в прохладное место.

Раньше мы рассказывали, как сделать домашний живчик из яблок.

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