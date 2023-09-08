Натуральный, полезный и вкусный! Как сделать виноградный сок — способы с соковыжималкой и без нее

Приготовления к зиме продолжаются, поэтому понемногу с консервации люди переходят на заготовку соков. Если у тебя есть виноград, читай в нашем материале, как сделать виноградный сок в домашних условиях. Мы подготовили рецепт с соковыжималкой и без нее.
Если у тебя есть соковыжималка — это значительно ускорит процесс заготовки виноградного сока. Лучше отдавать предпочтение сладким и сочным сортам, такой виноград еще называют винным.
Кстати, мы рассказывали, как приготовить вино из винограда в домашних условиях.
Сортами, которые прекрасно подходят для соков, являются мускат, лидия, бако, шардоне, совиньон. Но садоводы знают, что самый вкусный сок получается из винограда, который был выращен собственными руками.
Понадобится
Из такого количества винограда у тебя должно получиться примерно 3 литра сока. Увеличивай или уменьшай пропорции, если хочешь другое количество готового продукта.
Фото: Unsplash
Приготовление
Если соковыжималки у тебя нет, без виноградного сока на зиму ты точно не останешься! Есть несколько способов, как отжать сок самостоятельно. К примеру, понадобится мялка для картофеля, мясорубка или марля.
Выбирай способ, который больше всего понравится. Алгоритм приготовления сока почти не отличается.
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