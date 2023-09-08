Натуральний, корисний та смачний! Як зробити виноградний сік — способи з сокочавницею та без неї

Приготування до зими продовжуються, тому потроху з консервації люди переходять на заготівлю соків. Якщо в тебе є виноград, читай у нашому матеріалі, як зробити виноградний сік у домашніх умовах. Ми підготували рецепт з сокочавницею та без неї.

Як зробити виноградний сік за допомогою сокочавниці

Якщо в тебе є сокочавниця — це значно пришвидшить процес заготівлі виноградного соку. Найкраще віддавати перевагу солодким та соковитим сортам, такий виноград ще називають винним.

До речі, ми розповідали, як приготувати вино з винограду в домашніх умовах.

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Сортами, які чудово підходять для соків, є мускат, лідія, бако, шардоне, совіньйон. Але садівники знають, що найсмачніший сік виходить з винограду, якій був вирощений власними руками.

Знадобиться

Виноград — 5 кг

Вода — 300 мл

Цукор — за смаком

З такої кількості винограду в тебе має вийти приблизно 3 літри соку. Збільшуй чи зменшуй пропорції, якщо хочеш іншу кількість готового продукту.

Приготування

Ретельно перебери та промий виноград. Зніми хвостики. Не використовуй м’який чи зіпсований. Вичави сік через сокочавницю та залиш його відстоятися на годину-дві. Після цього виноградний сік потрібно процідити через марлю чи сито від кісточок та піни. Макуху з сокочавниці не викидай, а прокип’яти у 300 мл води. Після цього відтисни її ще раз за допомогою марлі. У каструлю з соком додай цукор до свого смаку, приблизно 100-200 г. Це залежить від сорту винограду. Прогрій сік на повільному вогні. Простерилізуй банки чи скляні пляшки. Розлий гарячий сік. Дай йому охолонути добу в теплому місці. Після цього сік можна залишати в холоді.

Як зробити виноградний сік без сокочавниці

Якщо сокочавниці в тебе немає, без виноградного соку на зиму ти точно не залишишся! Є кілька способів, як відтиснути сік самостійно. Наприклад, знадобиться чавилка для картоплі, м’ясорубка або марля.

Вибирай спосіб, який найбільше до вподоби. Алгоритм приготування соку майже не відрізняється.

Ретельно промий виноград, прибери хвостики. Відтискай сік у миску чи каструлю за допомогою чавилки, марлі або перекрути виноград через м’ясорубку. Сік профільтруй від кісточок ситом чи марлею. Макуху від винограду залий водою, прокип’яти. А потім знову відтисни сік. Вичавлений сік вилий у каструлю, додай цукор за смаком. На повільному вогні доведи до кипіння. Прибери піну. Готовий сік розлий у стерилізовані банки чи пляшки. Залиш їх охолонути на добу в теплому місці, після цього можна відносити у прохолоду.

Раніше ми розповідали, як зробити домашній живчик з яблук.

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