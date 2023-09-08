Натуральний, корисний та смачний! Як зробити виноградний сік — способи з сокочавницею та без неї

Приготування до зими продовжуються, тому потроху з консервації люди переходять на заготівлю соків. Якщо в тебе є виноград, читай у нашому матеріалі, як зробити виноградний сік у домашніх умовах. Ми підготували рецепт з сокочавницею та без неї.
Якщо в тебе є сокочавниця — це значно пришвидшить процес заготівлі виноградного соку. Найкраще віддавати перевагу солодким та соковитим сортам, такий виноград ще називають винним.
До речі, ми розповідали, як приготувати вино з винограду в домашніх умовах.
Сортами, які чудово підходять для соків, є мускат, лідія, бако, шардоне, совіньйон. Але садівники знають, що найсмачніший сік виходить з винограду, якій був вирощений власними руками.
Знадобиться
З такої кількості винограду в тебе має вийти приблизно 3 літри соку. Збільшуй чи зменшуй пропорції, якщо хочеш іншу кількість готового продукту.
Фото: Unsplash
Приготування
Якщо сокочавниці в тебе немає, без виноградного соку на зиму ти точно не залишишся! Є кілька способів, як відтиснути сік самостійно. Наприклад, знадобиться чавилка для картоплі, м’ясорубка або марля.
Вибирай спосіб, який найбільше до вподоби. Алгоритм приготування соку майже не відрізняється.
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