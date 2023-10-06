Быстрее, чем можно было пожелать: простой способ сушки винограда в сушилке в домашних условиях

Начать новую жизнь с полезными привычками и сытными завтраками. Не мечтал/а ли об этом ты хоть раз? И, конечно, ассоциации здорового утра идут рядом с употреблением овсянки, которую часто дополняют изюмом.

Но чтобы сделать свой завтрак еще более полезным, можно попытаться приготовить его в домашних условиях. Поэтому дальше рассказываем, как сушить виноград в сушилке, чтобы у тебя каждое утро было отличное дополнение к овсянке.

Кроме того, ты всегда можешь его использовать во время приготовления выпечки. Здесь выбирать только тебе, как смаковать собственноручно приготовленным изюмом.

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Как сушить виноград в сушилке

Сделать изюм максимально быстро можно с помощью обычной электрической сушилки, в которой виноград высыхает за 12 часов.

Так что если в твоих планах уже записано изготовление изюма, тогда сначала осторожно промой виноград водой. После этого ягоды необходимо просушить полотенцем и выложить на решетки сушилки одним слоем.

В таком состоянии их следует оставить на три часа сушиться, а затем выключить прибор на пару часов. После снова включить на три часа и повторить процедуру четыре раза.

Далее остается только осторожно положить изюм в мешочки из льна или пергамента и хранить их в темном сухом месте.

Кроме того, изюм будет хорошо смаковать в традиционных украинских сладостях. Читай, как приготовить львовский сырник по рецепту Евгения Клопотенко.

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