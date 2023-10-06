Швидше, ніж можна було бажати: простий спосіб сушіння винограду у сушарці в домашніх умовах

Почати нове життя з корисними звичками та ситними сніданками. Чи не мріяла хоча б одна людина про це раз? І, звісно, асоціації здорового ранку йдуть поруч зі вживанням вівсянки, яку часто доповнюють родзинками.

Та щоб зробити свій сніданок ще більш корисним, можна спробувати виготовити їх у домашніх умовах. Тому далі розповідаємо, як сушити виноград у сушарці, щоб у тебе щоранку було чудове доповнення до вівсянки.

Або ж ти завжди можеш їх використати під час приготування випічки. Тут обирати лише тобі, як смакувати власноруч приготованими родзинками.

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Як сушити виноград у сушарці

Зробити родзинки максимально швидко можна за допомогою звичайної електричної сушарки, в якій виноград висихає за 12 годин.

Тож якщо у твоїх планах вже записане виготовлення родзинок, тоді спершу обережно промий виноград водою. Після цього ягоди необхідно просушити рушником та викласти їх на решітки сушарки одним шаром.

У такому стані їх варто залишити на три години сушитись, а потім вимкнути прилад на пару годин. Після — знову ввімкнути на три години та повторити процедуру чотири рази.

Далі лишається тільки обережно поскладати родзинки у мішечки з льону чи пергаменту та зберігати їх у темному сухому місці.

Крім того, родзинки добре смакуватимуть у традиційних українських солодощах. Читай, як приготувати львівський сирник за рецептом Євгена Клопотенка.

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