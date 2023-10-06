Їжа та рецепти

Швидше, ніж можна було бажати: простий спосіб сушіння винограду у сушарці в домашніх умовах

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Жовтня 2023, 15:15
як сушити виноград в сушарці
Фото: Pixabay

Більше новин
Швидше, ніж можна було бажати: простий спосіб сушіння винограду у сушарці в домашніх умовах
Як зберігати гранат у домашніх умовах: найкращі способи та лайфхаки
Модні жіночі куртки на осінь та зиму 2023: добірка трендів
Затишок та спокій або яскраві кольори та фасони? Модні жіночі куртки на осінь та зиму 2023-2024
Як обрізати півонії
Після цвітіння та восени: коли і як правильно обрізати півонії
пиріг з гарбуза
Смачніше, ніж готувала Моніка: рецепт пирога з гарбуза, як у серіалі Друзі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Швидше, ніж можна було бажати: простий спосіб сушіння винограду у сушарці в домашніх умовах
Як зберігати гранат у домашніх умовах: найкращі способи та лайфхаки
хачапурі на сковорідці
Грузинська кухня на сковорідці — не міф! Рецепт соковитого хачапурі на пательні від фуд-блогерки
Коли збирати калину та як правильно це робити
Чекати перших заморозків або зрізати урожай? Коли можна збирати калину та як саме це робити
як зберігати мед
Не втрать всі корисні властивості: прості правила зберігання меду в домашніх умовах

Відео
0:02:39
Обстріл Грози

Дочка, зять і сваха, загинули всі…Розповіді тих, хто вцілів після обстрілу селища Гроза на Харківщині
0:06:17
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази
Воєнні злочини Росії: які бувають, як фіксують, хто дає свідчення та для чого
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:13
Село Правдине на Херсонщині: історії жителів з окупації
Вночі я не сплю, боюся. Болючі історії місцевих з Правдиного на Херсонщині після окупації
0:05:18
розвідувальна операція Валькірії
Політ просто в тил ворога! Як проводили розвідувальну операцію Валькірії
0:10:43
Олександр Новіков
У всьому винні російські пропагандисти? Голова НАЗК розповів, який насправді рівень корупції в Україні
0:04:06
Шоу-рум українських брендів
Колекції українських брендів уже в Нью-Йорку: як мода об’єднує Україну зі світом
0:07:57
Російська пропаганда
Спільна боротьба проти російської дезінформації: хто підписав декларацію з протидії пропаганді РФ
0:06:38
Перша спліт-операція по трансплантації в Україні: що відомо про успішну пересадку органів
Перша в Україні спліт-операція з трансплантації: як дитина стала донором посмертно для п’яти людей
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 5 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
пиріг з гарбуза
Читати далі
Смачніше, ніж готувала Моніка: рецепт пирога з гарбуза, як у серіалі Друзі
посадка лаванди восени
Читати далі
Стане запашною окрасою саду: як та де посадити лаванду восени

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь