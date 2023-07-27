Как сушить вишню в духовке, на улице и в эклектической сушилке: главные правила

Не у всех есть возможность есть свежие ягоды зимой. Но для того, чтобы наслаждаться вкусом лета, можно полакомиться сушеными фруктами. Например, персиками, яблоками или вишней. Как сушить вишню в домашних условиях — читай в материале.

Как засушить вишню правильно: подготовка ягод

Процесс сушки вишни достаточно легкий. Но перед тем, как это делать, важно знать, как подготовить ягоды.

Отсортируй вишни на съедобные, и те, которые с гнильцой. Для сушки нужно брать вишни без темных пятен, трещин и вмятин. Целые ягоды промой под проточной водой и удали черенки. После этого просуши их с помощью бумажных полотенец. Разрежь каждую вишенку на две равные части и удали косточки. Чтобы ягоды не темнели, можно приготовить раствор аскорбиновой кислоты в теплой воде. Опусти в воду ягоды на 5 минут и достань с помощью дуршлага. После этого суши вишню на улице, в электросушилке или духовом шкафу.

Как сушить вишню в духовке: пошаговая инструкция

Возьми противень, засланный пергаментом. Дольки вишен разложи срезом вниз. Разогрей духовку до 165 градусов, при этом саму дверцу нельзя плотно закрывать. Суши вишни 3 часа при указанной температуре. В последующие 15 часов температуру нужно будет снизить до 135ºС.

Как правильно сушить вишню на улице: инструкция

У кого есть частный дом, дача или просторный балкон, может воспользоваться этим методом:

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Разложи плоды на поднос. Вынеси его на улицу (на солнечное место). На ночь убирай поднос домой в сухую комнату. А чтобы защитить вишню от мух, ос и других насекомых, накрой ее марлей. Сразу же после сушки убери ягоды в дом и храни в банках или керамической посуде (которая плотно закрывается). Также для этого дела подойдут мешочки.

Как сушить вишню в сушилке: самый быстрый способ

Ягоды можно просушить за 3-5 часов, если делать это с помощью электросушки.

Помой вишню, просуши с помощью бумажных полотенец и разрежь на две части. Удали косточки и выложи ягоды на решетки устройства. Срезы в сушилке поворачивай кверху, а в дегидраторе — к низу. Выставь температуру в 48-52°С. Суши 2-3 часа. Повысь температуру до 75-80°С и продолжи сушку до готовности ягод. В процессе один раз в час меняй решетки местами.

Раньше мы рассказывали, как приготовить вино из винограда в домашних условиях.

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