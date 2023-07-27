Как сушить вишню в духовке, на улице и в эклектической сушилке: главные правила

Не у всех есть возможность есть свежие ягоды зимой. Но для того, чтобы наслаждаться вкусом лета, можно полакомиться сушеными фруктами. Например, персиками, яблоками или вишней. Как сушить вишню в домашних условиях — читай в материале.
Процесс сушки вишни достаточно легкий. Но перед тем, как это делать, важно знать, как подготовить ягоды.
У кого есть частный дом, дача или просторный балкон, может воспользоваться этим методом:
Ягоды можно просушить за 3-5 часов, если делать это с помощью электросушки.
Раньше мы рассказывали, как приготовить вино из винограда в домашних условиях.
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