Як сушити вишню в духовці, на вулиці та в еклектичній сушарці: головні правила

Не у всіх є можливість їсти свіжі ягоди взимку. Але щоб насолоджуватися смаком літа, можна поласувати сушеними фруктами. Наприклад, персиками, яблуками чи вишнею. Як сушити вишню в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як засушити вишню правильно: підготовка ягід

Процес сушіння вишні досить легкий. Але перед тим як це робити, важливо знати, як підготувати ягоди.

Відсортуй вишні на їстівні, і ті, які підгнили. Для сушіння потрібно брати вишні без темних плям, тріщин та вм’ятин. Цілі ягоди промий під проточною водою і видали живці. Після цього просуши їх за допомогою паперових рушників. Розріж кожну вишеньку на дві рівні частини та видали кісточки. Щоб ягоди не темніли, можна приготувати розчин аскорбінової кислоти у теплій воді. Опусти у воду ягоди на 5 хвилин і дістань за допомогою друшляка. Після цього суши вишню на вулиці, в електросушарці або духовці.

Як сушити вишню в духовці: покрокова інструкція

Візьми деко, застелене пергаментним папером. Шматочки вишень розклади зрізом донизу. Розігрій духовку до 165 градусів, при цьому самі дверцята не можна щільно закривати. Суши вишні 3 години за вказаної температури. Наступні 15 годин температуру потрібно буде знизити до 135 ºС.

Як правильно сушити вишню на вулиці: інструкція

У кого є приватна оселя, дача або просторий балкон, може скористатися цим методом:

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Розклади плоди на тацю. Винеси її на вулицю (на сонячне місце). На ніч прибирай тацю в дім у суху кімнату. А щоб захистити вишню від мух, бджіл та інших комах, накрий її марлею. Відразу після сушіння прибери ягоди в будинок і зберігай у банках або керамічному посуді (який щільно закривається). Також для цієї справи підійдуть мішечки.

Як сушити вишню у сушарці: найшвидший спосіб

Ягоди можна просушити за 3-5 годин, якщо робити це за допомогою електросушарки.

Помий вишню, просуши за допомогою паперових рушників і розріж на дві частини. Видали кісточки й виклади ягоди на решітки пристрою. Зрізи в сушарці повертай догори, а дегідратори — до низу. Вистав температуру в 48-52°C. Суши 2-3 години. Підвищ температуру до 75-80 ° C і продовж сушіння до готовності ягід. У процесі один раз на годину міняй ґрати місцями.

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