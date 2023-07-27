Як сушити вишню в духовці, на вулиці та в еклектичній сушарці: головні правила

Не у всіх є можливість їсти свіжі ягоди взимку. Але щоб насолоджуватися смаком літа, можна поласувати сушеними фруктами. Наприклад, персиками, яблуками чи вишнею. Як сушити вишню в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Процес сушіння вишні досить легкий. Але перед тим як це робити, важливо знати, як підготувати ягоди.
У кого є приватна оселя, дача або просторий балкон, може скористатися цим методом:
Ягоди можна просушити за 3-5 годин, якщо робити це за допомогою електросушарки.
Раніше ми розповідали, як приготувати вино з винограду в домашніх умовах.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!