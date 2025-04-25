Еда и рецепты

Как замариновать шашлык, чтобы был мягким: помогут несколько компонентов

Богдана Макалюк, журналист сайта 25 апреля 2025, 18:30
Как замариновать шашлык, чтобы был мягким
Фото Unsplash
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