Как замариновать шашлык, чтобы был мягким: помогут несколько компонентов

Фото Unsplash Часто на разные праздники люди делают шашлык. Но его легко испортить, сделав неправильный маринад. Читай, как замариновать шашлык, чтобы был мягким. Как мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким В первую очередь нужно выбрать правильную часть мяса. Для свинины м ошейок, для говядины — вырезка или край, для курицы — бедра или голени. Далее нужно правильно приготовить маринад. Можно взять уже готовый, он продается и можно выбрать разный вкус. Но можно и самому узнать, что делать, чтобы шашлык был мягким. Важно знать, что для маринада нужно использовать любую кислоту: кефир, йогурт, лимонный сок, уксус, вино — все эти компоненты помогают размягчить волокна мяса. Также можно добавить газированную минеральную воду, она помогает мясу впитывать маринад. Читать по теме Как правильно жарить шашлык: все тонкости идеальной жарки Все хитрости, как правильно жарить шашлык, чтобы он получился сочным и нежным — читай в нашем материале. Лук обязателен, даже если ты его не любишь, его сок также смягчает мясо. Если ты добавляешь уксус в маринад, то не больше 2 ст. л., ведь из-за него шашлык становится жестким. Также можно добавить масло, оно делает мясо сочным и не дает подгорать во время жарки. Ну и, пожалуй, главную роль в маринаде играет время. Чем дольше мясо маринуется, тем оно мягче. Минимум нужно 4 часа, а лучше оставить процесс маринования на всю ночь. Кстати, следует избегать слишком ароматных специй в начале, потому что они могут “перебить” вкус мяса. А если твое мясо слишком постное, можно добавить между кусками шашлыка куски сала. Так при жарке блюдо не будет сухим.Рецепт маринада для мягкого шашлыка Маринад с вином — один из способов, как сделать шашлык мягким, тебе нужно: 2 кг мяса 200 мл красного сухого вина 2 ст. л. винного уксуса 2-3 головки лука травы и специи по вкусу Рецепт маринада на кефире, чтобы мясо было мягким Для этого маринада тебе нужно смешать пачку кефира, растительное масло, сок лимона, чеснок, соль, перец и специи на вкус. Если у тебя нет мангала, то шашлык можно приготовить в доме или даже квартире. Читай о рецепте шашлыка в аэрогриле.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Еда, Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter