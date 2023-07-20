Чтобы готовить супы и борщи в любое время года: как заморозить щавель в домашних условиях

Способов заготовки щавеля на зиму существует множество. Но самым популярным является именно заморозка. Чтобы подготовить зелень к хранению, нужно знать, как это правильно делать.

Как заморозить щавель в домашних условиях — читай в материале.

Как заморозить щавель: правила подготовки

Для подготовления сырья в первую очередь нужно тщательно промыть щавель. Делать это нужно в холодной воде, удаляя все сорняки.

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Также на этом этапе подготовки выбрасывают испорченные, увядшие и засохшие листья. После этого откинь щавель на дуршлаг и дай стечь лишней воде.

Далее разложи листья тонким слоем на одном полотенце, а другим аккуратно промачивай зелень, убирая влагу. Для сушки просто оставь щавель на 20 минут (поставь его на бумажные полотенца).

Как заморозить щавель на зиму в пакетах

Что тебе понадобится:

щавель;

разделочная доска;

нож;

полиэтиленовые пакеты;

маркер или ручка;

стикеры.

Способ приготовления:

Возьми листья и нарежь его полосками шириной около 0,5 см. Измельчи всю заготовленную зелень. Разложи щавель по пакетам. Если берешь зип-пакеты, то слегка надави на упаковку, чтобы выпустить воздух, а затем закрой застежку. Для удобства клади в пакет такое количество зелени, которого хватит на приготовление одного блюда. Если зип-пакетов нет, бери обычные, плотные пакеты (упаковка не должна порваться в процессе хранения). Выпусти воздух перед тем, как завязать, и подпиши пакетики. Отправь их в морозилку.

Как заморозить щавель: способы в формочках

Листья промой в воде, очищая от пыли и загрязнений. Отрежь от них хвостики и нарежь лентами шириной, примерно, в 1-2 см. Выложи часть щавелевой нарезки в силиконовые формочки и залей водой. Остальную часть пересыпь в полиэтиленовый или вакуумный пакет. Пакет тщательно завяжи, предварительно выпустив из него воздух, и помести вместе с наполненными силиконовыми формочками в морозильную камеру на несколько часов. Как только заготовка в силиконе замерзнет — ее можно извлекать из морозилки. Пакет с нарезкой доставать не нужно, ведь он надежно упакован. Извлеки из формочек мороженый щавель и перемести в пакет. Отправь назад в морозильную камеру.

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