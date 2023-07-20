Чтобы готовить супы и борщи в любое время года: как заморозить щавель в домашних условиях

Способов заготовки щавеля на зиму существует множество. Но самым популярным является именно заморозка. Чтобы подготовить зелень к хранению, нужно знать, как это правильно делать.
Как заморозить щавель в домашних условиях — читай в материале.
Для подготовления сырья в первую очередь нужно тщательно промыть щавель. Делать это нужно в холодной воде, удаляя все сорняки.
Также на этом этапе подготовки выбрасывают испорченные, увядшие и засохшие листья. После этого откинь щавель на дуршлаг и дай стечь лишней воде.
Также на этом этапе подготовки выбрасывают испорченные, увядшие и засохшие листья. После этого откинь щавель на дуршлаг и дай стечь лишней воде.
Далее разложи листья тонким слоем на одном полотенце, а другим аккуратно промачивай зелень, убирая влагу. Для сушки просто оставь щавель на 20 минут (поставь его на бумажные полотенца).
Что тебе понадобится:
Способ приготовления:
Раньше мы рассказывали, как приготовить варенье из клубники.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!