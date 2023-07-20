Щоб готувати супи та борщі у будь-яку пору року: як заморозити щавель у домашніх умовах

Способів заготівлі щавлю на зиму існує безліч. Але найпопулярнішим є саме заморожування. Щоб підготувати зелень до зберігання, потрібно знати, як це правильно робити.
Як заморозити щавель у домашніх умовах — читай у матеріалі.
Для підготовки сировини насамперед потрібно ретельно промити щавель. Робити це варто в холодній воді, видаляючи всі бур’яни.
Також на цьому етапі підготовки викидають зіпсоване, зів’яле і засохле листя. Після цього відкинь щавель на друшляк і дай стекти зайвій воді.
Також на цьому етапі підготовки викидають зіпсоване, зів’яле і засохле листя. Після цього відкинь щавель на друшляк і дай стекти зайвій воді.
Далі розклади листя тонким шаром на одному рушнику, а іншим акуратно промочи зелень, прибираючи вологу. Для сушіння просто залиш щавель на 20 хвилин (постав його на паперові рушники).
Що тобі знадобиться:
Спосіб приготування:
Раніше ми розповідали, як приготувати варення з полуниці.
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