Щоб готувати супи та борщі у будь-яку пору року: як заморозити щавель у домашніх умовах

Способів заготівлі щавлю на зиму існує безліч. Але найпопулярнішим є саме заморожування. Щоб підготувати зелень до зберігання, потрібно знати, як це правильно робити.

Як заморозити щавель у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як заморозити щавель: правила підготовки

Для підготовки сировини насамперед потрібно ретельно промити щавель. Робити це варто в холодній воді, видаляючи всі бур’яни.

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Також на цьому етапі підготовки викидають зіпсоване, зів’яле і засохле листя. Після цього відкинь щавель на друшляк і дай стекти зайвій воді.

Далі розклади листя тонким шаром на одному рушнику, а іншим акуратно промочи зелень, прибираючи вологу. Для сушіння просто залиш щавель на 20 хвилин (постав його на паперові рушники).

Як заморозити щавель на зиму в пакетах: покрокова інструкція

Що тобі знадобиться:

щавель;

дошка для нарізання;

ніж;

поліетиленові пакети;

маркер чи ручка;

наклейки.

Спосіб приготування:

Візьми листя та наріж його смужками шириною близько 0,5 см. Подрібни всю заготовлену зелень. Розклади щавель по пакетах. Якщо береш зіп-пакети, злегка натисни на упаковування, щоб випустити повітря, а потім закрий застібку. Для зручності клади у пакет таку кількість зелені, якої вистачить на приготування однієї страви. Якщо зіп-пакетів немає, бери звичайні щільні пакети (упаковування не повинно порватися в процесі зберігання). Випусти повітря перед тим, як зав’язати, та підпиши пакети. Відправ їх у морозилку.

Як заморозити щавель: способи у формах

Листя промий у воді, очищаючи від пилу та забруднень. Відріж від них хвостики й наріж стрічками шириною приблизно в 1-2 см. Виклади частину щавлевої нарізки в силіконові форми й залий водою. Решту пересип у поліетиленовий або вакуумний пакет. Пакет ретельно зав’яжи, попередньо випустивши з нього повітря, і помісти разом із наповненими силіконовими формами в морозильну камеру на кілька годин. Як тільки заготовка у силіконі замерзне, її можна витягати з морозилки. Пакет із нарізкою діставати не потрібно, адже він надійно упакований. Витягни з форм заморожений щавель і перемісти в пакет. Поклади назад у морозильну камеру.

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