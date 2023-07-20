Їжа та рецепти

Щоб готувати супи та борщі у будь-яку пору року: як заморозити щавель у домашніх умовах

Анна Голішевська, редакторка сайту 20 Липня 2023, 07:30
Щоб готувати супи та борщі у будь-яку пору року: як заморозити щавель у домашніх умовах
Фото: Unsplash

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