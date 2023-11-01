Как заваривать пуэр в домашних условиях: главные правила приготовления

Чаем пуэр называют уникальный китайский напиток, который после ферментации создает особый состав, вкус и аромат. Чтобы вдоволь насладиться этим напитком, нужно знать, как правильно готовить чай.

Как заваривать пуэр в домашних условиях — читай в материале.

Как заваривать пуэр и какие существуют типы чая

В мире есть несколько основных видов пуэра:

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Шэн. Его называют самым полезным чаем, который хранится довольно долго (от 10 лет). Шу. Чай ускоренной ферментации. Через несколько лет хранения листья становятся мягкими, теряют свою горечь, приобретают насыщенный вкус.

Как выбрать чай пуэр: основные правила

Сначала можно познакомиться с самым доступным пуэром — шу. При заваривании этот напиток становится яркого, красно‑коричневого цвета, но при этом прозрачным. Важно, что дно чашки должно просматриваться.

Если ты покупаешь рассыпной чай, сначала обрати внимание на целостность листьев. В продукте не должно быть раскрошившихся чаинок и обломков веточек.

По запаху аромат должен быть достаточно насыщенным, но не кислым. Если ты видишь на листьях зеленоватую плесень, то лучше его не пить. Ведь напиток скорее всего испортился, и покупать его не стоит. Если пьешь брикетный вариант, убедись в том, что на нем нет белых или желтых точек (так как это может быть плесень).

Как заваривать чай пуэр: общие рекомендации

Для приготовления вкусного напитка следуй таким правилам:

Для заваривания традиционного чая бери глиняный, стеклянный или фарфоровый чайник. Если напиток в таблетках, поставь одну в чайник и не разламывай ее. Если купил (-ла) спрессованный чай в крупном брикете, отломи необходимое количество листьев руками или ножом. При этом следи, чтобы не образовалась мелкая крошка. Температура воды для заваривания напрямую зависит от вида выбранного чая. Для молодого пуэра заливай водой с температурой 90–95 °С. А для зрелого — 95 °С. На 1 г чая бери 20 мл воды. Для обычного чаепития тебе хватит 3-5 г листьев (1–2 чайные ложки). Обычный пуэр заваривают много раз подряд. В отличие от западной традиции, где чайные листья долго настаивают, пуэр пьют в несколько коротких заварок (от 5). Ты можешь добавить в чай молоко, сливки, лимон, ягоды, специи или мед по вкусу.

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