Як заварювати пуер у домашніх умовах: головні правила приготування

Чаєм пуер називають унікальний китайський напій, який після ферментації створює особливий склад, смак та аромат.
Щоб насолодитися цим напоєм, потрібно знати, як правильно готувати чай. Як заварювати пуер у домашніх умовах — читай у матеріалі.
У світі є кілька основних видів пуера:
Спочатку можна познайомитися з найдоступнішим пуером — шу. При заварюванні цей напій стає яскравим, червоно-коричневим, але при цьому прозорим. Важливо, що дно чашки має проглядатися. Якщо ти купуєш розсипний чай, спочатку зверни увагу на цілісність листя.
У продукті не повинно бути чаїнок, які розкришилися, і уламків гілочок.
У продукті не повинно бути чаїнок, які розкришилися, і уламків гілочок.
За запахом аромат має бути досить насиченим, але не кислим. Якщо ти бачиш на листі зелену цвіль, то краще його не пити. Адже напій, швидше за все, зіпсувався і купувати його не варто. Якщо п’єш брикетний варіант, переконайся в тому, що на ньому немає білих або жовтих крапок (оскільки це може бути пліснява).
Для приготування смачного напою дотримуйся таких правил:
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