Як заварювати пуер у домашніх умовах: головні правила приготування

Чаєм пуер називають унікальний китайський напій, який після ферментації створює особливий склад, смак та аромат.

Щоб насолодитися цим напоєм, потрібно знати, як правильно готувати чай. Як заварювати пуер у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як заварювати пуер і які існують типи чаю

У світі є кілька основних видів пуера:

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Шен. Його називають найкориснішим чаєм, який зберігається досить довго (від 10 років). Шу. Чай прискореної ферментації, де через кілька років зберігання листя стає м’яким, втрачає свою гіркоту, набуває насиченого смаку.

Як вибрати чай пуер: основні правила

Спочатку можна познайомитися з найдоступнішим пуером — шу. При заварюванні цей напій стає яскравим, червоно-коричневим, але при цьому прозорим. Важливо, що дно чашки має проглядатися. Якщо ти купуєш розсипний чай, спочатку зверни увагу на цілісність листя.

У продукті не повинно бути чаїнок, які розкришилися, і уламків гілочок.

За запахом аромат має бути досить насиченим, але не кислим. Якщо ти бачиш на листі зелену цвіль, то краще його не пити. Адже напій, швидше за все, зіпсувався і купувати його не варто. Якщо п’єш брикетний варіант, переконайся в тому, що на ньому немає білих або жовтих крапок (оскільки це може бути пліснява).

Як заварювати чай пуер: загальні рекомендації

Для приготування смачного напою дотримуйся таких правил:

Для заварювання традиційного чаю бери глиняний, скляний чи фарфоровий чайник. Якщо напій у таблетках, поклади одну в чайник і не розламуй її. Якщо купив (-ла) спресований чай у великому брикеті, відламай необхідну кількість листя руками або ножем. При цьому стеж за тим, щоб не утворилася дрібна крихта. Температура води для заварювання залежить від виду вибраного чаю. Для молодого пуеру заливай водою із температурою 90–95 °C. А для зрілого – 95 °C. На 1 г чаю бери 20 мл води. Для звичайного чаювання тобі вистачить 3-5 г листя (1-2 чайні ложки). Звичайний пуер заварюють багато разів поспіль. На відміну від західної традиції, пуер п’ють у кілька коротких заварок (від 5). Ти можеш додати до чаю молоко, вершки, лимон, ягоди, спеції чи мед до смаку.

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