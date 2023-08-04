Огромное количество нутриентов! Какие сезонные ягоды наиболее полезны для здоровья

Если ты любишь ягоды — сейчас отличный случай ими наесться. Ведь в свежих ягодах содержится большое количество витаминов и антиоксидантов. Но какие из них наиболее полезны? Читай в материале, в чем польза ягод и какие из них лучше.

Какие ягоды наиболее полезны для здоровья: какие покупать

Подробной информацией о ягодах поделилась платформа Бережи себе. Питательные вещества, которые содержатся в пище, называют нутриентами. Ягоды — суперфуды, потому что каждая из них имеет большую дозу полезных веществ на 100 г.

Ягоды еще и низкокалорийные, поэтому потреблять нутриенты можно без ущерба для фигуры. Полезны они будут и людям с нарушением углеводного обмена, поскольку имеют низкий гликемический индекс.

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Итак, ягоды имеют следующие преимущества:

Высокое содержание клетчатки;

Снижение развития сердечно-сосудистых заболеваний;

Регулировка количества сахара в крови;

Поддержка натрие-калиевого баланса;

Высокое содержание витамина С — влияние на формирование коллагена, хрящей и сосудов;

влияние на формирование коллагена, хрящей и сосудов; Профилактика болезней глаз;

Содействуют правильному развитию и росту плода;

Малина, например, содержит антиоксидантные полифенолы. Это помогает снизить уровень окислительного стресса, а в результате быть профилактикой болезней Альцгеймера, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

А клубника — отличный продукт для профилактики анемии. Она имеет высокое содержание фолатов и витамина С. Уменьшает риск развития сердечно-сосудистых болезней и подавляет воспалительные процессы в организме. А еще влияет на липиды и липопротеины.

Ежевика также оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие. А особенно против некоторых бактерий, которые вызывают заболевание полости рта. Ее можно употреблять людям с предиабетом и сахарным диабетом.

Голубика снижает уровень глюкозы и холестерина. А еще улучшает когнитивные свойства мозга. Для атлетов она может помочь восстановить мышцы. Голубика может препятствовать прикреплению бактерий кишечной палочки к мочевому пузырю, что означает профилактику цистита.

Крыжовник — низкокалорийный и насыщенный нутриентами. Клетчатка влияет на здоровый стул, хорошо насыщает организм. Природные фитонутриенты могут замедлять старение кожи.

Многие путают ягоды, ведь все они маленькие, похожих цветов и немного отличаются по вкусу. Раньше мы рассказывали, чем отличается голубика от черники.

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