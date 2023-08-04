Величезна кількість нутрієнтів! Які сезонні ягоди є найбільш корисними для здоров’я

Якщо ти любиш ягоди — зараз чудова нагода ними наїстися. Адже у свіжих ягодах міститься велика кількість вітамінів та антиоксидантів. Але які з них є найбільш корисними? Читай у матеріалі, у чому користь ягід та які з них найкращі.

Які ягоди є найбільш корисними для здоров’я: які купувати

Детальною інформацією про ягоди поділилася платформа Бережи себе. Поживні речовини, що містяться в їжі, називають нутрієнтами. Ягоди — суперфуди, бо кожен з них має велику дозу корисних речовин на 100 г.

Ягоди ще й низькокалорійні, а тому споживати нутрієнти можна без шкоди для фігури. Корисними вони будуть і людям із порушенням вуглеводного обміну, бо мають низький глікемічний індекс.

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Отож, ягоди мають такі переваги:

Високий вміст клітковини;

Зниження розвитку серцево-судинних захворювань;

Регулювання кількості цукру в крові;

Підтримка натріє-калієвого балансу;

Високий вміст вітаміну С — вплив на формування колагену, хрящів і судин;

Профілактика хвороб очей;

Сприяють правильному розвитку та росту плоду;

Малина, наприклад, містить антиоксидантні поліфеноли. Це допомагає знизити рівень окислювального стресу, а внаслідок цього бути профілактикою хвороб Альцгеймера, онкології та серцево-судинних захворювань.

А полуниця — чудовий продукт для профілактики анемії. Вона має високий вміст фолатів та вітаміну С. Зменшує ризики розвитку серцево-судинних хвороб та пригнічує запальні процеси в організмі. А ще впливає на ліпіди та ліпопротеїни.

Ожина також має протизапальну та антибактеріальну дію. А особливо проти деяких бактерій, що викликають захворювання ротової порожнини. Її можна вживати людям з предіабетом та цукровим діабетом.

Лохина знижує рівень глюкози та холестерину. А ще покращує когнітивні властивості мозку. Для атлетів вона може допомогти відновити м’язи. Лохина може перешкоджати прикріпленню бактерій кишкової палички до сечового міхура, що означає профілактику циститу.

Аґрус — низькокалорійний та насичений нутрієнтами. Клітковина впливає на здорове випорожнення, добре насичує організм. Природні фітонутрієнти можуть сповільнювати старіння шкіри.

Багато людей плутають ягоди, адже всі вони маленькі, схожих кольорів та трохи відрізняються за смаками. Раніше ми розповідали, чим відрізняється лохина від чорниці.

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