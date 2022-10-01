Укрепление иммунитета без таблеток! Диетолог дала советы, как правильно питаться осенью

Лето промелькнуло довольно быстро, и вот осень постучала в дверь. Так же, как мы меняем свой гардероб, готовясь к холодам, стоит посмотреть и свой рацион. Он должен отвечать сезонным потребностям организма.

Звездный диетолог Наталья Самойленко поделилась с изданием ELLE Украина секретами, как наладить питание так, чтобы не набрать лишний вес и укрепить иммунитет.

Правильное питание осенью

Вот несколько советов, как обогатить свой рацион полезными и питательными элементами:

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Употребляй больше сезонных овощей и фруктов . Для осени это: тыква, кабачки, брокколи, корнеплоды, яблоки, виноград, гранат, кизил, груши и т.д.

. Для осени это: тыква, кабачки, брокколи, корнеплоды, яблоки, виноград, гранат, кизил, груши и т.д. Приправляй пищу специями , можно острыми (если нет противопоказаний). Они оказывают положительное влияние на микроциркуляцию и помогают телу согреться.

, можно острыми (если нет противопоказаний). Они оказывают положительное влияние на микроциркуляцию и помогают телу согреться. В перерыве между основными приемами пищи тешь себя теплыми напитками : травяным, имбирным чаем или чаем с добавлением специй. Это снизит риски переедания.

: травяным, имбирным чаем или чаем с добавлением специй. Это снизит риски переедания. Не ленись готовить теплые овощные супы.

Употребляй одну или две порции белковой пищи ежедневно . Это может быть морская рыба, птица, яйца, бобовые, тофу или грибы.

. Это может быть морская рыба, птица, яйца, бобовые, тофу или грибы. Не бойся употреблять жиры , потому что это хороший источник сытости. Но жиры должны быть правильными. Добавь в рацион больше оливкового масла, тыквенных семян, орехов (кроме арахиса и кешью), оливок, авокадо и сала.

, потому что это хороший источник сытости. Но жиры должны быть правильными. Добавь в рацион больше оливкового масла, тыквенных семян, орехов (кроме арахиса и кешью), оливок, авокадо и сала. Не злоупотребляй спиртными напитками. Если ты на вечеринке с друзьями, то лучше выбирать вино. Вычислить свою оптимальную дозу можно по формуле: 1-2 г на 1 кг массы тела.

Чтобы улучшить самочувствие, иногда достаточно следить за режимами приема пищи. Читай, что такое планирование питания и какие проблемы оно решает.

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