Укрепление иммунитета без таблеток! Диетолог дала советы, как правильно питаться осенью

Лето промелькнуло довольно быстро, и вот осень постучала в дверь. Так же, как мы меняем свой гардероб, готовясь к холодам, стоит посмотреть и свой рацион. Он должен отвечать сезонным потребностям организма.
Звездный диетолог Наталья Самойленко поделилась с изданием ELLE Украина секретами, как наладить питание так, чтобы не набрать лишний вес и укрепить иммунитет.
Вот несколько советов, как обогатить свой рацион полезными и питательными элементами:
Чтобы улучшить самочувствие, иногда достаточно следить за режимами приема пищи. Читай, что такое планирование питания и какие проблемы оно решает.
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