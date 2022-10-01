Зміцнення імунітету без таблеток! Дієтологиня дала поради, як правильно харчуватись восени

Літечко промайнуло досить швидко, аж ось і осінь постукала у двері. Так само, як ми змінюємо свій гардероб, готуючись до холодів, варто переглянути і свій раціон. Він має відповідати сезонним потребам організму.
Зіркова дієтологиня Наталія Самойленко поділилась з виданням ELLE Україна секретами, як налагодити харчування так, щоб не набрати зайвої ваги та зміцнити імунітет.
Ось кілька порад, як збагатити свій раціон корисними та поживними елементами:
Щоб покращити самопочуття, деколи достатньо слідкувати за режимами прийому їжі. Читай, що таке планування харчування та які проблеми воно вирішує.
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