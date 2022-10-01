Зміцнення імунітету без таблеток! Дієтологиня дала поради, як правильно харчуватись восени

Літечко промайнуло досить швидко, аж ось і осінь постукала у двері. Так само, як ми змінюємо свій гардероб, готуючись до холодів, варто переглянути і свій раціон. Він має відповідати сезонним потребам організму.

Зіркова дієтологиня Наталія Самойленко поділилась з виданням ELLE Україна секретами, як налагодити харчування так, щоб не набрати зайвої ваги та зміцнити імунітет.

Правильне харчування восени

Ось кілька порад, як збагатити свій раціон корисними та поживними елементами:

Вживай більше сезонних овочів та фруктів . Для осені це: гарбуз, кабачки, броколі, коренеплоди, яблука, виноград, гранат, кизил, груші тощо.

. Для осені це: гарбуз, кабачки, броколі, коренеплоди, яблука, виноград, гранат, кизил, груші тощо. Приправляй їжу спеціями , можна гострими (якщо немає протипоказань). Вони позитивно впливають на мікроциркуляцію та допомагають тілу зігрітись.

, можна гострими (якщо немає протипоказань). Вони позитивно впливають на мікроциркуляцію та допомагають тілу зігрітись. У перерві між основними прийомами їжі тіш себе теплими напоями : трав’яним, імбирним чаєм або чаєм з додаванням спецій. Це зменшить ризики переїдання.

: трав’яним, імбирним чаєм або чаєм з додаванням спецій. Це зменшить ризики переїдання. Не лінуйся готувати теплі овочеві супи.

Вживай одну чи дві порції білкової їжі щодня . Це можу бути морська риба, птиця, яйця, бобові, тофу чи гриби.

. Це можу бути морська риба, птиця, яйця, бобові, тофу чи гриби. Не бійся вживати жири , бо ж це гарне джерело ситості. Але жири мають бути правильними. Додай до раціону більше оливкової олії, гарбузового насіння, горіхів (окрім арахісу та кеш’ю), оливок, авокадо і сала.

, бо ж це гарне джерело ситості. Але жири мають бути правильними. Додай до раціону більше оливкової олії, гарбузового насіння, горіхів (окрім арахісу та кеш’ю), оливок, авокадо і сала. Не зловживай спиртними напоями. Якщо ж ти на вечірці з друзями, то краще обирати вино. Розрахувати свою оптимальну дозу можна за формулою: 1-2 г на 1 кг маси тіла.

Щоб покращити самопочуття, деколи достатньо слідкувати за режимами прийому їжі. Читай, що таке планування харчування та які проблеми воно вирішує.

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