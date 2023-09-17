Почти нет противопоказаний! В чем польза и вред кизила для организма

Если тебе удалось приобрести вкусный кизил или вырастить его на собственном огороде, стоит узнать, какие свойства имеет эта ягода. Читай в материале подробно про кизил — в чем польза и вред для организма, а также сколько и кому его можно употреблять.

Кизил: в чем польза и вред для организма

Кизил используют для приготовления компотов, варенья, наливок, заготовки чая и других нужд. Ягода полезна для здоровья, поэтому из нее часто делают и лекарства.

Его лучше всего есть свежим, потому что во время замораживания или варки кизил теряет большинство полезных веществ. Можно съедать несколько ягод кизила каждый день в качестве перекуса или добавлять его в десерты.

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Кизил включает в себя следующие витамины и минералы: С, К, А, Р, волокна клетчатки, бета-каротин, органические кислоты, пектин. Это низкокалорийный продукт, который может положительно влиять на здоровье и предотвращать болезни.

Из-за наличия ряда полезных веществ потребление кизила может укреплять иммунитет, помогать бороться с инфекциями и вирусами, воспалительными элементами. Кроме этого кизил может снизить уровень холестерина в крови, риск сердечно-сосудистых заболеваний, вывести лишнюю жидкость из организма.

Регулярное потребление такой ягоды может повлиять на улучшение состояния кожи, волос и ногтей, а еще — нервной системы. Однако кизил может вызывать сильную аллергию, поэтому употребление должно быть осторожным.

У женщин кизил может облегчать менструальную боль и повышать либидо.

Однако чудо-ягода имеет и противопоказания. Нельзя употреблять кизил (или перед этим обязательно проконсультироваться с врачом) людям со следующими заболеваниями или симптомами:

аллергия;

острая кислотная изжога;

расстройства ЖКТ;

низкое артериальное давление.

Также не рекомендуется есть кизил на ночь людям с нервными расстройствами или проблемами со сном.

Раньше мы рассказывали, в чем польза и вред помидоров.

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