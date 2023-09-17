Їжа та рецепти

Майже немає протипоказань! У чому користь і шкода кизилу для організму

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Вересня 2023, 12:00
Кизил: користь та шкода для організму та показання до вживання
Фото: Pixabay

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