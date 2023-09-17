Майже немає протипоказань! У чому користь і шкода кизилу для організму

Якщо тобі вдалося придбати смачний кизил чи виростити його на власному городі, варто дізнатися, які властивості має ця ягода. Читай у матеріалі детально про кизил — його користь та шкоду для організму, а також скільки та кому його можна вживати.

Кизил: у чому користь та шкода для організму

Кизил використовують для приготування компотів, варення, наливок, заготівлі чаю та інших потреб. Ягода корисна для здоров’я, тому з неї часто роблять і ліки.

Його найкраще їсти свіжим, бо під час заморожування чи варіння кизил втрачає більшість корисних речовин. Можна з’їдати кілька ягід кизилу щодня як перекус чи додавати його у десерти.

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Кизил містить у собі такі вітаміни та мінерали: С, К, А, Р, волокна клітковини, бета-каротин, органічні кислоти, пектин. Це низькокалорійний продукт, який може позитивно впливати на здоров’я та запобігати хворобам.

Через наявність низки корисних речовин, споживання кизилу може зміцнювати імунітет, допомагати боротися з інфекціями та вірусами, запальними елементами. Крім цього кизил може знизити рівень холестерину у крові, ризик серцево-судинних захворювань, вивести зайву рідину з організму.

Регулярне споживання такої ягоди може вплинути на покращення стану шкіри, волосся та нігтів, а ще — нервової системи. Однак кизил може викликати сильну алергію, тому вживання має бути обережним.

У жінок кизил може полегшувати менструальний біль та підвищувати лібідо.

Однак диво-ягода має і протипоказання. Не можна вживати кизил (або перед цим обов’язково проконсультуватися з лікарем) людям з такими захворюваннями або симптомами:

алергія;

гостра кислотна печія;

розлади ШКТ;

низький артеріальний тиск.

Також не рекомендується їсти кизил на ніч людям, які мають нервові розлади чи проблеми зі сном.

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