Когда квасить капусту в январе 2024 года: лучшие дни по лунному календарю

Квашеная капуста является вкусным дополнением или основным блюдом на праздничных столах Украины. Январь, полный праздничных дат, также имеет благоприятные и неблагоприятные дни для квашения капусты.

Чтобы капуста была вкусной, полезной и понравилась всем гостям, нужно знать, когда квасить капусту в январе 2024 по лунному календарю.

Об этом рассказываем тебе дальше.

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Когда квасить капусту в январе

От фазы луны в день заготовки капусты зависит её вкус и качество процесса закваски. Перед тем, как квасить капусту, обрати внимание:

заквашенная капуста в полнолуние может быть пресной;

если квасить капусту на новолуние, она будет кислой;

заготовка во время спадающей Луны может повлиять на то, что капуста будет недостаточно соленой.

Лучше же выбирать дни в период растущей Луны: тогда бактерии, вызывающие брожение, становятся наиболее активными.

Лучше квасить капусту в январе 2024 в следующие даты: 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 января.

Капуста, заквашенная в эти дни, будет богата вкусом, плотной по консистенции.

Неудачными днями для квашения капусты будут дни новолуния.

В январе 2024 это 11 и 25 января.

Капуста будет вкусной также, если придерживаться рецептуры. Раньше мы рассказывали тебе, как приготовить квашеную капусту на зиму: ищи рецепты в материале.

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