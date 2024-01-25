Еда и рецепты

Когда квасить капусту в январе 2024 года: лучшие дни по лунному календарю

Виктория Мельник, журналист сайта 25 января 2024, 16:15
когда квасить капусту в январе
Фото: Pexels

Больше новостей
Посадка петунии в январе
Посадка петунии в январе: правила правильной посадки и выращивания саженцев
Вітаміни Ортомол - чим корисні та що варто знати
Витамины Ортомол: чем полезны и что следует знать
 карантин в школах украины
В школах Украины вводят карантин: в каких областях и почему
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Смотреть больше

Материалы по теме

Рецепт бургера
Сочный, ароматный и очень аппетитный: рецепт бургера от Евгения Клопотенко
Кава з корицею у четвер — що говорити та для чого ритуал
Кофе с корицей в четверг — что говорить и почему он так популярен
Когда квасить капусту в январе 2024 года: лучшие дни по лунному календарю
Где нежность сливается воедино с пряностями: рецепт приготовления особенного морковного печенья
Як приготувати в’ялені томати: простий покроковий рецепт
Станут вкусным акцентом салатов, выпечки или пасты: как приготовить вяленые томаты

Видео
Когда квасить капусту в январе 2024 года: лучшие дни по лунному календарю

Карта боевых действий 25 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:06
Снайперка Анастасія Савка після ампутації мріє повернутися на фронт
Идем в посадку, искать мою ногу. Снайпер Анастасия о подрыве на мине и мечте вернуться на фронт
0:06:54
Как украинцы сорвали планы России в Италии
Фильм с фейками о Буче и выставка о “возрождении” Мариуполя — как украинцы сорвали планы РФ в Италии
0:05:07
Когда квасить капусту в январе 2024 года: лучшие дни по лунному календарю
Погибла даже собачка! В Харькове закончилась аварийно-спасательная операция
0:04:46
Стадион Локомотив
Станем ещё сильнее! Какое будущее у столичного Локомотива после российской атаки
0:05:54
россияне на олимпиаде
Уже точно недопущены! В каких видах спорта россияне не попадут на Олимпийские игры 2024
Карта бойових дій в Україні сьогодні 24.01.2024: онлайн
Карта боевых действий 24 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:51
Когда квасить капусту в январе 2024 года: лучшие дни по лунному календарю
Понимал, что остался без рук, но жить хотелось! История нацгвардейца о борьбе за свое будущее
0:12:38
Множественное гражданство
Список стран будет регламентироваться: Кулеба развенчал мифы о множественном гражданстве
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Больше видео
Вітаміни Ортомол - чим корисні та що варто знати
Читать дальше
Витамины Ортомол: чем полезны и что следует знать
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь