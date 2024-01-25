Когда квасить капусту в январе 2024 года: лучшие дни по лунному календарю

Квашеная капуста является вкусным дополнением или основным блюдом на праздничных столах Украины. Январь, полный праздничных дат, также имеет благоприятные и неблагоприятные дни для квашения капусты.
Чтобы капуста была вкусной, полезной и понравилась всем гостям, нужно знать, когда квасить капусту в январе 2024 по лунному календарю.
Об этом рассказываем тебе дальше.
От фазы луны в день заготовки капусты зависит её вкус и качество процесса закваски. Перед тем, как квасить капусту, обрати внимание:
Лучше же выбирать дни в период растущей Луны: тогда бактерии, вызывающие брожение, становятся наиболее активными.
Лучше квасить капусту в январе 2024 в следующие даты: 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 января.
Лучше квасить капусту в январе 2024 в следующие даты: 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24 января.
Капуста, заквашенная в эти дни, будет богата вкусом, плотной по консистенции.
Неудачными днями для квашения капусты будут дни новолуния.
В январе 2024 это 11 и 25 января.
Капуста будет вкусной также, если придерживаться рецептуры. Раньше мы рассказывали тебе, как приготовить квашеную капусту на зиму: ищи рецепты в материале.
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