Коли квасити капусту в січні 2024: найкращі дні за місячним календарем

Квашена капуста є смачним доповненням чи й основною стравою на святкових столах України. Січень, що повен святкових дат, також має й сприятливі та несприятливі дні для квашення капусти.

Аби капуста була смачною, корисною та сподобалася усім гостям, треба знати, коли квасити капусту в січні 2024 року за місячним календарем.

Про це розповідаємо тобі далі.

Зараз також дивляться

Коли квасити капусту у січні

Від фази місяця у день заготівлі капусти залежить її смак та якість процесу закваски. Перед тим, як квасити капусту, зверни увагу:

заквашена капуста у повню може бути прісною;

якщо квасити капусту на молодий місяць, вона буде кислою;

заготівля під час Місяця, який спадає, може вплинути на те, що капуста буде недостатньо солоною.

Найкраще ж обирати дні у період Місяця, що зростає: тоді бактерії, що викликають бродіння, стають найбільш активними.

Найкраще квасити капусту у січні 2024 в такі дати: 18, 19, 20, 21, 22, 23 та 24 січня.

Капуста, заквашена у ці дні, буде багата на смак, щільна за консистенцією.

Невдалими днями для квашення капусти будуть дні молодика.

У січні 2024 року це 11 та 25 січня.

Капуста буде смачною також, якщо дотримуватися рецептури. Раніше ми розповідали тобі, як приготувати квашену капусту на зиму: шукай рецепти у матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.