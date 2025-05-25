Кола и картошка фри против мигрени: почему фастфуд иногда действительно помогает

В социальных сетях набирает обороты новый необычный лайфхак: тысячи пользователей утверждают, что большая порция кока-колы и картошки фри помогает остановить мигрень еще до того, как она полностью проявится. На первый взгляд, звучит нереально, но действительно ли в фастфуде может быть что-то, что будет конкурировать с аптечными средствами от боли?

Сегодня тебе расскажем, что говорит наука об этом популярном методе облегчения симптомов и может ли такой перекус быть не только вредной привычкой, но и способом помочь организму в борьбе с мигренью.

Кофеин как спасение от боли

В Medical Xpress отмечается, что ключевым компонентом этого фастфуд-метода является кофеин, содержащийся в кока-коле. Именно он обладает сосудосуживающим эффектом (помогает сузить расширенные кровеносные сосуды, которые часто являются триггером боли при мигрени). Это также объясняет и то, почему кофеин входит в состав многих безрецептурных препаратов от головной боли.

Когда сосуды расширяются, они давят на чувствительные нервные окончания, в частности на тройничный нерв, что вызывает характерную пульсирующую боль. Уменьшение этого давления даже путем употребления кофеиносодержащих напитков может привести к ощутимым последствиям.

Соль, сахар и работа мозга: как это связано

А как насчет картошки фри? Конечно, это не витаминная бомба, но соль в ней может восстанавливать электролитный баланс, а сахар из кока-колы — поддержать уровень глюкозы в крови, который часто падает во время продромальной фазы мигрени. Этот начальный этап — тот самый момент, когда боль еще не ощущается, однако организм уже подает сигналы.

Повышенная потребность в сладком, соленом или даже физическом контакте, как объятия, — это не прихоти, а биологически обусловленные реакции. Мозг таким образом пытается стабилизировать дофамин и серотонин — нейромедиаторы, нарушение которых связано с мигренью.

Мигрень: что на самом деле происходит в голове

На самом деле мигрень — это не просто головная боль. Это четыре фазы сложного нейроваскулярного процесса: продром, аура, боль и постприступ. У некоторых людей за несколько часов или дней до боли появляется раздражительность, сонливость или желание есть что-то конкретное — все это сигналы, которые можно использовать, чтобы предотвратить приступ.

На стадии ауры (которая есть не у всех) возникают зрительные или сенсорные нарушения. Впоследствии начинается фаза боли, когда резко расширяются сосуды, активируя болевые рецепторы. После этого — изнурительная постфаза, которая может длиться до нескольких дней.

Несмотря на неожиданную логику вирусного метода, врачи все-таки посоветовали относиться к нему осторожно. Да, кока-кола и картофель фри могут временно снять симптомы, благодаря сочетанию кофеина, сахара и соли. Но это не универсальное средство и точно не замена медикаментозному лечению, особенно для тех, у кого мигрень всегда проходит тяжело!

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