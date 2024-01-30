Корица или кассия — в чем разница? Как мы покупаем фальшивую специю вместо настоящей

Корица и кассия — очень подобные специи. Кассию могут продавать под видом корицы, она дешевле и опасная для здоровья, ведь содержит вредное вещество кумарин.

Мы расскажем, в чем разница между корицей и кассией. Также ты узнаешь, как отличить корицу от кассии.

Что известно о корице и кассии

Корица — часть коры вечнозеленого растения Cinnamomum zeylanicyn, она растет на Шри-Ланке и в Западной Индии. Если специя настоящая, она будет нести пользу организму, а цена будет недешевой.

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Для изготовления корицы используют только тонкий внутренний слой коры молодых побегов. Его высушивают на солнце, а затем скручивают в трубочки.

Кассию изготавливают из растения Cinnamomum aromaticum, которое можно найти в Китае, Вьетнаме, а также Индонезии. Изготавливают фальшивую корицу не из трехлетних побегов, а деревьев с возрастом семь-десять лет. Используют не только внутреннюю часть, но и всю кору. Также эта специя содержит кумарин, которым может привести к головокружениям, головным болям, расстройствам желудка и проблемам с почками и печенью, пишет German Federal Institute for Risk Assessment.

Многие различные пищевые продукты содержат кумарин, но обычно он содержится в очень небольших количествах, что значительно ниже суточной нормы 0,05 мг на полкилограмма массы тела. Исключением является кассия, которая является одним из наиболее концентрированных источников кумарина в рационе. Фактически даже несколько чайных ложек кассии корицы могут превысить рекомендованную суточную норму, пишут в Dr.Axe.

Как отличить корицу от кассии

Цвет

Лучше выбирать корицу в палочках, но нужно знать, как выбрать настоящую, а не наткнуться на кассию. В первую очередь тебе поможет цвет. Настоящая корица имеет светло-коричневый цвет, а кассия — более темный, почти шоколадный.

Завитки

Палочки корицы имеют много мелких завитков, по толщине напоминающих лист бумаги. Они хрупкие и легко ломаются в руках. А палочки кассии толще и часто имеют только два широких завитка. Кассия очень жесткая, ее трудно измельчить в кофемолке.

Вкус и аромат

У корицы тонкий, нежный аромат и мягкий сладковатый вкус, а у кассии более выраженный пряный запах, также эта специя имеет немного островатый вкус.

Упаковка

Проверяй название растений на упаковке, когда покупаешь корицу. На упаковке корицы должно быть написано Cinnamomum zeylonicum, а на упаковке кассии — Cinnamomum aromaticum. Не все производители могут указывать эту информацию, потому нужно смотреть еще на страну происхождения. Если это Шри-Ланка, высока вероятность того, что это настоящая корица, а если Китай, Вьетнам или Индонезия — это кассия.

Также стоит помнить, что настоящая корица должна быть дороже кассии в два-три раза.

Как проверить корицу в домашних условиях

Чтобы проверить, настоящая ли у тебя корица, нужно насыпать немного специи в чайную ложку. Сверху добавить несколько капель йода.

Если цвет порошка изменится на темно-синий, почти черный цвет — это кассия. Если же станет ярко-синим, то это натуральная корица.

Еще один способ, как отличить молотую корицу от кассии: нужно к кипятку добавить молотую специю. Если она станет похожа на слизь, то ту тебя настоящая корица.

Некоторые специи могут оказывать положительное влияние на наше здоровье. Ранее мы рассказывали о согревающих специях зимой.

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