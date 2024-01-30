Кориця чи касія — у чому різниця? Як ми купуємо фальшиву спецію замість справжньої

Кориця і касія — дуже подібні спеції. Касію можуть продавати під виглядом кориці, вона є дешевшою та небезпечною для здоров’я, адже містить шкідливу речовину кумарин.

Ми розповімо, у чому різниця між корицею і касією. Також ти дізнаєшся, як відрізнити корицю від касії.

Що відомо про корицю та касію

Кориця — частина кори вічнозеленої рослини Cinnamomum zeylanicyn, вона росте на Шрі-Ланці та в Західній Індії. Якщо спеція справжня, вона буде нести користь для організму, а ціна буде недешевою.

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Щоб виготовити корицю, використовують лише тонкий внутрішній шар кори молодих пагонів. Його висушують на сонці, а потім скручують у трубочки.

Натомість касію виготовляють з рослини Cinnamomum aromaticum, яку можна знайти у Китаї, В’єтнамі, а також Індонезії. Виготовляють фальшиву корицю не з трирічних пагонів, а дерев, які мають вік сім-десять років. Використовують не лише внутрішню частину, а й усю кору. Також ця спеція містить кумарин, яким може призвести до запаморочень, головного болю, розладів шлунку та проблем з нирками й печінкою, пише German Federal Institute for Risk Assessment.

Багато різних харчових продуктів містять кумарин, але зазвичай він міститься в дуже невеликих кількостях, що значно нижче добової норми 0,05 міліграма на півкілограма маси тіла. Винятком є ​​касія кориця, яка є одним із найбільш концентрованих джерел кумарину в раціоні. Фактично, навіть кілька чайних ложок касії кориці можуть перевищити рекомендовану добову норму, пишуть у Dr.Axe.

Як відрізнити корицю від касії



Колір

Краще обирати корицю у паличках, але треба знати, як вибрати справжню, а не натрапити на касію. Насамперед тобі допоможе колір. Справжня кориця має світло-коричневий колір, а касія — темніший, майже шоколадний.

Завитки

Палички кориці мають багато дрібних завитків, що за товщиною нагадують лист паперу. Вони крихкі й легко ламаються в руках. А палички касії товстіші та часто мають лише два широкі завитки. Касія дуже тверда, її важко подрібнити у кавомолці.

Смак і аромат

У кориці тонкий, ніжний аромат і м’який солодкуватий смак, а у касії більш виражений пряний запах, також ця спеція має дещо гоструватий смак.

Упакування

Перевіряй назву рослин на упакуванні, коли купуєш корицю. На упакуванні кориці має бути написано Cinnamomum zeylonicum, а на упаковуванні касії — Cinnamomum aromaticum. Не всі виробники можуть вказувати цю інформацію, тому треба дивитися ще на країну походження. Якщо це Шрі-Ланка, висока імовірність того, що це справжня кориця, а якщо Китай, В’єтнам або Індонезія — це касія.

Також варто пам’ятати, що справжня кориця має бути дорожчою за касію у два-три рази.

Як перевірити корицю в домашніх умовах

Щоб перевірити, чи справжня в тебе кориця, треба насипати трохи спеції у чайну ложку. Зверху додати кілька крапель йоду.

Якщо колір порошку зміниться на темно синій, майже чорний колір — це касія. Якщо ж стане яскраво синім, то це натуральна кориця.

Ще один спосіб, як відрізнити мелену корицю від касії: треба до окропу додати мелену спецію. Якщо вона стане схожою на слиз, то ти маєш справжню корицю.

Деякі спеції можуть позитивно впливати на наше здоров’я. Раніше ми розповідали про зігрівальні спеції взимку.

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