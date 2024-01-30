Їжа та рецепти

Кориця чи касія — у чому різниця? Як ми купуємо фальшиву спецію замість справжньої

Богдана Макалюк, журналістка сайту 30 Січня 2024, 16:30
Кориця і касія: у чому різниця та чим відрізняються спеції
Фото: Pexels

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