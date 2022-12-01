Не алкоголем єдиним! Спеції, які зігріють у холодну пору року: список та поради у приготуванні

Кожен, хто полюбляє готувати, знає: якісні та натуральні приправи завжди підкреслюють і доповнюють смак страви чи напою. Але є й такі трави та приправи, які добре зігрівають — це саме те, що потрібно людині взимку.

Деякі спеції мають ще й антисептичну властивість, зміцнюють імунітет та покращують травлення. Про зігрівальні спеції розповіла дієтологиня та гастроентерологиня Тетяна Батин.

— Варто згадати ті приправи, які часто додають до глінтвейну, випічки у зимову пору, — каже лікарка.

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Кориця

Кориця пришвидшує кровообіг — розріджує кров і та вільніше тече судинами, що додає тепла організму.

До того ж корицю рекомендують вживати при цукровому діабеті, адже спеція підвищує чутливість клітин до інсуліну та пришвидшує вуглеводний обмін.

Додаткова перевага — кориця вгамовує голод.

Гвоздика

Це — природний антисептик. А ще гвоздика добряче гріє, насичує ароматом. Часто її використовують у боротьбі з бактеріями та вірусами.

Крім того, гвоздику часто вживають при виразках шлунку чи гастритах.

Кардамон

Ця спеція має загальнозміцнювальну, муколітичну і потогінну дію. Часто кардамон рекомендують приймати при астмі, мігрені та болях у горлі.

Чай з кардамоном прекрасно зігріває і допомагає при застуді та кашлі.

Зелений кардамон добре перетравлює важку їжу, тож візьми на озброєння і ці знання: жуй чи пий настояний чай з зеленим кардамоном, якщо відчуваєш важкість у шлунку.

Куркума

Якщо ти шукаєш природний антибіотик, тоді згадай про куркуму. Окрім своїх протизапальних властивостей спеція діє як антиоксидант.

Куркума розріджує кров, зігріваючи тіло зсередини.

Ідеальний напій із куркумою — індійське куркума-лате. Такий напій добре зігріє, а ще — вгамує твій шлунок та кишківник.

Для приготування індійського куркума-лате знадобиться:

тепле молоко;

кориця;

куркума;

сушений імбир;

мед.

Імбир

Не варто нагадувати про властивості цього коренеплоду: природний противірусний засіб, який допомагає понизити високу температуру та полегшити перебіг застуди чи грипу. Імбир часто використовують для схуднення.

Імбир — це гостра спеція, яка має протизапальні, знеболювальні властивості, стимулює кровообіг, покращує обмін речовин, а також підвищує імунітет.

Додавши таку спецію до страви чи напою, ти зможеш легко прогріти свій організм.

Перець чилі

Це дуже гостра та ароматна приправа, яку додають до м’ясних чи рибних страв. Через наявність у своєму складі капсаїцину — фермент, який пришвидшує кровообіг — він викликає відчуття тепла чи пекучості у шлунку.

Масала

Масала є традиційною для Індії сумішшю зігрівальних трав. Простіше кажучи, масала є сумішшю всіх вищеперерахованих спецій: імбиру, перцю чилі, кардамону, гвоздики, кориці з додаванням чорного перцю та насіння фенхелю.

Щоб зігрітися, варто приготувати чай із додаванням такої суміші спецій.

Для приготування зігрівального чаю знадобиться:

чорний чай без домішок;

вода;

молоко;

мед;

суміш прянощів.

Якщо ти полюбляєш гострі страви, то зверни увагу на рецепт гострих курячих крилець від Володимира Ярославського: він є у нашому матеріалі.

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