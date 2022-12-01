Не шарлоткою єдиною! Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом яблучного блондієза з корицею

Якщо шарлотка вже тобі набридла, але посмакувати яблучну випічку хочеться, то можна розглянути інший простий і смачний варіант.
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя шоу МастерШеф. Битва сезонів на СТБ Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати яблучний блондієз з корицею.
Для тіста:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Більше смачних та простих рецептів ти зможеш переглянути у випусках МастерШеф. Битва сезонів, щосуботи о 19:00 на телеканалі СТБ.
Класичною різдвяною та новорічною випічкою вважають бельгійські вафлі. Запашні, пухкенькі та водночас хрусткі смаколики можуть урізнобарвити навіть найсіріший день. Читай, як приготувати бельгійські вафлі.
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