Не шарлоткою єдиною! Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом яблучного блондієза з корицею

Якщо шарлотка вже тобі набридла, але посмакувати яблучну випічку хочеться, то можна розглянути інший простий і смачний варіант.

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор, суддя шоу МастерШеф. Битва сезонів на СТБ Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати яблучний блондієз з корицею.

Яблучний блондієз з корицею: інгредієнти

2 маленьких яблука;

20 г коричневого цукру;

сухий імбир;

1 ч.л. кориці.

Для тіста:

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85 г м’якого вершкового масла;

80 г коричневого цукру;

50 г білого цукру;

1 яйце;

1 ч. л ванільного екстракту;

105 г борошна;

15 г цукру;

1 ч.л кориці.

Спосіб приготування

Наріж яблука кубиком, посип коричневим цукром та корицею, додай сухий імбир. Добре перемішай. Приготуй тісто: посип вершкове масло коричневим та білим цукром, додай яйце та перемішай. До тіста влий ванільний екстракт, додай борошно. Добре вимішай вінчиком. Додай яблука у тісто та перемішай. Виклади тісто у форму для запікання, присип цукром та корицею. Випікай у духовій шафі при 180°C до готовності. Наріж десерт та посип цукровою пудрою.

Більше смачних та простих рецептів ти зможеш переглянути у випусках МастерШеф. Битва сезонів, щосуботи о 19:00 на телеканалі СТБ.

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