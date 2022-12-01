Не шарлоткой единой! Эктор Хименес-Браво поделился рецептом яблочного блондиеза с корицей

Если шарлотка уже тебе надоела, но полакомиться яблочной выпечкой хочется, то можно рассмотреть другой простой и вкусный вариант.

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор, судья шоу МастерШеф. Битва сезонов на СТБ Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить яблочный блондиез с корицей.

Яблочный блондиез с корицей: ингредиенты

2 маленьких яблока;

20 г коричневого сахара;

сухой имбирь;

1 ч.л. корицы.

Для теста:

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85 г мягкого сливочного масла;

80 г коричневого сахара;

50 г белого сахара;

1 яйцо;

1 ч. л ванильного экстракта;

105 г муки;

15 г сахара;

1 ч.л корицы.

Способ приготовления

Нарежь яблоки кубиком, посыпь коричневым сахаром и корицей, добавь сухой имбирь. Хорошо перемешай. Приготовь тесто: посыпь сливочное масло коричневым и белым сахаром, добавь яйцо и перемешай. К тесту влей ванильный экстракт, добавь муку. Хорошо вымешай венчиком. Добавь яблоки в тесто и перемешай. Выложи тесто в форму для запекания, присыпь сахаром и корицей. Выпекай в духовом шкафу при 180°C до готовности. Нарежь десерт и посыпь сахарной пудрой.

Больше вкусных и простых рецептов ты сможешь посмотреть в выпусках МастерШеф. Битва сезонов, по субботам в 19:00 на телеканале СТБ.

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