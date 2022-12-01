Не шарлоткой единой! Эктор Хименес-Браво поделился рецептом яблочного блондиеза с корицей

Если шарлотка уже тебе надоела, но полакомиться яблочной выпечкой хочется, то можно рассмотреть другой простой и вкусный вариант.
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор, судья шоу МастерШеф. Битва сезонов на СТБ Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить яблочный блондиез с корицей.
Для теста:
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Допис, поширений Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)
Больше вкусных и простых рецептов ты сможешь посмотреть в выпусках МастерШеф. Битва сезонов, по субботам в 19:00 на телеканале СТБ.
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