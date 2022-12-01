Не только алкоголем! Специи, которые согреют в холодное время года: список и советы по приготовлению

Каждый, кто любит готовить, знает: качественные и натуральные приправы всегда подчеркивают и дополняют вкус блюда или напитка. Но есть и такие травы и приправы, которые хорошо согревают — именно то, что нужно человеку зимой.

Некоторые специи обладают еще и антисептическим свойством, укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение. О согревающих специях рассказала диетолог и гастроэнтеролог Татьяна Батын.

— Стоит вспомнить приправы, которые часто добавляют в глинтвейн, выпечку в зимнее время, — говорит врач.

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Корица

Корица ускоряет кровообращение — разжижает кровь, и она свободнее течет сосудами, что придает тепло организму.

К тому же корицу рекомендуют употреблять при сахарном диабете, ведь специя повышает чувствительность клеток к инсулину и ускоряет углеводный обмен.

Дополнительное преимущество — корица утоляет голод.

Гвоздика

Это естественный антисептик. А еще гвоздика изрядно греет, насыщает ароматом. Часто его используют в борьбе с бактериями и вирусами.

Кроме того, гвоздику часто употребляют при язвах желудка или гастритах.

Кардамон

Эта специя оказывает общеукрепляющее, муколитическое и потогонное действие. Часто кардамон рекомендуют принимать при астме, мигрени и болях в горле.

Чай с кардамоном прекрасно согревает и помогает при простуде и кашле.

Зеленый кардамон хорошо переваривает тяжелую пищу, потому возьми на вооружение и эти знания: жуй или пей настоянный час с зеленым кардамоном при ощущении тяжести в желудке.

Куркума

Если ты ищешь природный антибиотик, тогда вспомни о куркуме. Кроме своих противовоспалительных свойств, специя действует как антиоксидант.

Куркума разжижает кровь, таким образом согревая тело изнутри.

Идеальный напиток с куркумой — индийское куркума-лате. Такой напиток хорошо согреет, а еще утолит твой желудок и кишечник.

Для приготовления индийского куркума-лате понадобится:

теплое молоко;

корица;

куркума;

сушеный имбирь;

мед.

Имбирь

Не стоит напоминать о свойствах этого корнеплода: противовирусное средство, которое помогает снизить высокую температуру и облегчит течение простуды или гриппа. Имбирь часто используют при похудении.

Имбирь — это острая специя, обладающая противовоспалительными, обезболивающими свойствами, стимулирующая кровообращение, улучшающая обмен веществ, а также укрепляющая иммунитет.

Добавив такую ​​специю в блюдо или напиток, ты сможешь легко прогреть свой организм.

Перец чили

Это очень острая и ароматная приправа, которую добавляют в мясные или рыбные блюда. Благодаря наличию в своем составе капсаицина — фермента, ускоряющего кровообращение — он вызывает ощущение тепла или жгучести в желудке.

Масала

Масала является традиционной для Индии смесью согревающих трав. Проще говоря, масала это смесь всех вышеперечисленных специй: имбиря, перца чили, кардамона, гвоздики, корицы с добавлением черного перца и семян фенхеля.

Чтобы согреться, следует приготовить чай с добавлением такой смеси специй.

Для приготовления согревающего чая понадобится:

черный чай без примесей;

вода;

молоко;

мед;

смесь пряностей.

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