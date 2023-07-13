Вкусно, удобно и быстро! Маринованные кабачки в пакете — пошаговый рецепт

Сезон кабачков в разгаре, кто-то собирает их на собственном огороде, а кто-то ищет молодые и вкусные в магазинах и на рынках. Из них можно приготовить множество блюд!

Читай в нашем материале, как приготовить маринованные кабачки в пакете — простой и быстрый рецепт.

Маринованные кабачки в пакете: простой и быстрый рецепт

Заготовка на зиму или суетливая подготовка к праздничному столу? Неважно, ведь маринованные кабачки можно приготовить очень быстро. Для этого тебе понадобятся кабачки, любимые специи и пакет.

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Лучше всего использовать зип-пакеты. Они плотно закрываются и удобны для хранения в холодильнике. А еще их можно замораживать. Полиэтиленовые тоже можно использовать.

А еще приготовить маринованные кабачки можно в рукаве для запекания. Способ приготовления очень простой. Он занимает мало времени, а потому полезен для твоей книги рецептов.

Понадобится

Кабачки — 3 шт.

3 шт. Соль — 1,5 ч.л.

1,5 ч.л. Масло растительное — 3 ст.л.

3 ст.л. Уксус винный — 1 ст.л.

1 ст.л. Мед — 1 ч.л.

1 ч.л. Перец — щепотка

щепотка Чеснок — 3 зубчика

3 зубчика Укроп — несколько веточек

Для подготовки кабачков тебе понадобится несколько минут. А промаринуются они уже через 3-4 часа. Поэтому это быстрый способ приготовить вкусную закуску на стол. Лучше всего использовать молодые кабачки без семян.

Приготовление

Кабачки промой и оботри бумажными полотенцами. Срежь плодоножку, нарежь кабачки удобным для тебя способом — слайсами, кольцами, кубиками или полосками. Пересыпь нарезанные кабачки в пакет. Подойдет зип или обычный полиэтиленовый. Туда же добавь масло, винный уксус, мед, соль и перец, а еще выдавленный чеснок и нарезанный укроп. Завяжи пакет. Хорошо его потруси, чтобы маринад равномерно распределился между кабачками. Поставь пакет с кабачками в холодильник на несколько часов. Через 3-4 часа кабачки промаринуются и их можно подавать к столу.

Раньше мы рассказывали, как приготовить консервированные кабачки с морковью и чесноком.

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