Вкусно, удобно и быстро! Маринованные кабачки в пакете — пошаговый рецепт

Сезон кабачков в разгаре, кто-то собирает их на собственном огороде, а кто-то ищет молодые и вкусные в магазинах и на рынках. Из них можно приготовить множество блюд!
Читай в нашем материале, как приготовить маринованные кабачки в пакете — простой и быстрый рецепт.
Заготовка на зиму или суетливая подготовка к праздничному столу? Неважно, ведь маринованные кабачки можно приготовить очень быстро. Для этого тебе понадобятся кабачки, любимые специи и пакет.
Лучше всего использовать зип-пакеты. Они плотно закрываются и удобны для хранения в холодильнике. А еще их можно замораживать. Полиэтиленовые тоже можно использовать.
А еще приготовить маринованные кабачки можно в рукаве для запекания. Способ приготовления очень простой. Он занимает мало времени, а потому полезен для твоей книги рецептов.
Понадобится
Фото: Pexels
Для подготовки кабачков тебе понадобится несколько минут. А промаринуются они уже через 3-4 часа. Поэтому это быстрый способ приготовить вкусную закуску на стол. Лучше всего использовать молодые кабачки без семян.
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить консервированные кабачки с морковью и чесноком.
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