Смачно, зручно та швидко! Мариновані кабачки в пакеті — покроковий рецепт

Сезон кабачків у розпалі, хтось збирає їх на власному городі, а хтось шукає молоді та смачні в магазинах та на ринках. З них можна приготувати безліч страв! Читай у нашому матеріалі, як приготувати мариновані кабачки в пакеті — простий та швидкий рецепт.

Мариновані кабачки в пакеті: простий та швидкий рецепт

Заготівля на зиму чи метушлива підготовка до святкового столу? Неважливо, адже мариновані кабачки можна приготувати дуже швидко. Для цього тобі знадобляться кабачки, улюблені спеції та пакет.

Найкраще використовувати зіп-пакети. Вони щільно закриваються та зручні для зберігання в холодильнику. А ще їх можна заморожувати. Поліетиленові також можна використовувати.

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А ще приготувати мариновані кабачки можна в рукаві для запікання. Спосіб приготування дуже простий. Він займає мало часу, а тому корисний для твоєї книги рецептів.

Знадобиться

Кабачки — 3 шт.

Сіль — 1,5 ч.л.

Олія — 3 ст.л.

Оцет винний — 1 ст.л.

Мед — 1 ч.л.

Перець — дрібка

Часник — 3 зубчики

Кріп — кілька гілочок

На підготовку кабачків тобі знадобиться кілька хвилин. А промаринуються вони вже за 3-4 години. Тому це швидкий спосіб підготувати смачну закуску на стіл. Найкраще використовувати молоді кабачки без насіння.

Приготування

Кабачки промий та обітри паперовими рушниками. Зріж плодоніжку, наріж кабачки зручним для тебе способом — слайсами, кільцями, кубиками або смужками. Пересип нарізані кабачки в пакет. Підійде зіп чи звичайний поліетиленовий. Туди ж додай олію, винний оцет, мед, сіль та перець, а ще вичавлений часник та нарізаний кріп. Зав’яжи пакет. Добре його потруси, щоб маринад рівномірно розподілився між кабачків. Постав пакет з кабачками в холодильник на кілька годин. За 3-4 години кабачки промаринуються і їх можна подавати до столу.

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