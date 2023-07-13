Смачно, зручно та швидко! Мариновані кабачки в пакеті — покроковий рецепт

Сезон кабачків у розпалі, хтось збирає їх на власному городі, а хтось шукає молоді та смачні в магазинах та на ринках. З них можна приготувати безліч страв! Читай у нашому матеріалі, як приготувати мариновані кабачки в пакеті — простий та швидкий рецепт.
Заготівля на зиму чи метушлива підготовка до святкового столу? Неважливо, адже мариновані кабачки можна приготувати дуже швидко. Для цього тобі знадобляться кабачки, улюблені спеції та пакет.
Найкраще використовувати зіп-пакети. Вони щільно закриваються та зручні для зберігання в холодильнику. А ще їх можна заморожувати. Поліетиленові також можна використовувати.
А ще приготувати мариновані кабачки можна в рукаві для запікання. Спосіб приготування дуже простий. Він займає мало часу, а тому корисний для твоєї книги рецептів.
Знадобиться
Фото: Pexels
На підготовку кабачків тобі знадобиться кілька хвилин. А промаринуються вони вже за 3-4 години. Тому це швидкий спосіб підготувати смачну закуску на стіл. Найкраще використовувати молоді кабачки без насіння.
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати консервовані кабачки з морквою та часником.
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