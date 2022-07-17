Вечная классика с новаторскими нотками: рецепт медовика со смородиной от Евгения Клопотенка

Если говорить о вечной классике в мире десертов, то, безусловно, почетное место в любой кулинарной книге занимает торт медовик.

Он настолько полюбился украинцам, что многие ассоциируют его с детскими теплыми воспоминаниями, а повара постоянно экспериментируют с ингредиентами и рецептами этой сладости.

Известный кулинар Евгений Клопотенко — не исключение. Он поделился своим фаворитом — медовиком со смородиной.

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Медовик со смородиной — ингредиенты

Для коржа:

450 г муки

3 ст. л. меда

100 г сахара

100 г сливочного масла 82%

3 яйца

1/3 ч. л. соли

1 ч. л. соды (без горки)

Для крема:

700 г сметаны 21%

200 мл сливок 33%

150 г сахарной пудры

100 г смородины

5 веточек мяты (для декора)

Способ приготовления медовика со смородиной

Сверни марлю в два слоя и выложи сверху на дуршлаг. Снизу подставь миску. Выложи на дуршлаг сметану и оставь на ночь, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Разбей в миску яйца и добавь соду. Тщательно перемешай венчиком.

Поставь другую миску на паровую баню и выложи туда мед, соль, сахар и сливочное масло.

Помешивай смесь до однородности и растаивания масла.

Добавь в миску на паровой бане яйца и помешивай все венчиком в течение пяти минут.

Сними миску с огня и всыпь муку. Тесто должно получиться однородным. Накрой его пищевой пленкой и поставь в холодильник на полтора часа.

Разогрей духовку до 180°C. Раздели тесто на восемь одинаковых частей. Каждую часть раскачай в тонкий слой толщиной примерно два миллиметра. Вырежь из теста прямоугольники (ориентировочно 20 х 14.5 см).

Застели противень пергаментом и выложи прямоугольники из теста и обрезки с коржей. Выпекай 6-7 минут, а затем достань из духовки и дай остыть.

Для крема вылей в миску сливки и сбей до образования стойких пиков. В другую миску выложи из марли сметану и сбей ее с сахарной пудрой.

Очень осторожно вмешай взбитые сливки в миску со сметаной.

Возьми тарелку или форму, где будешь формировать торт. Смажь немного кремом и сверху выложи корж. Сверху корж снова смажь. Вот так выложи все коржи. Не забудь смазать кремом бока торта и последний слой сверху.

Положи запеченные обрезки теста между двумя листами пергаментной бумаги и раскроши их скалкой.

Образованной крошкой посыпь торт и оставь медовик на ночь в холодильнике.

Перед подачей посыпь десерт смородиной и укрась мятой.

Говорят, что рецепт паляныци с клубникой может сломать язык русским. Да и пусть! Скороговорка для оккупантов, а вкусный и легкий в приготовлении десерт — для тебя.

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