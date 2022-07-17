Вечная классика с новаторскими нотками: рецепт медовика со смородиной от Евгения Клопотенка

Если говорить о вечной классике в мире десертов, то, безусловно, почетное место в любой кулинарной книге занимает торт медовик.
Он настолько полюбился украинцам, что многие ассоциируют его с детскими теплыми воспоминаниями, а повара постоянно экспериментируют с ингредиентами и рецептами этой сладости.
Известный кулинар Евгений Клопотенко — не исключение. Он поделился своим фаворитом — медовиком со смородиной.
Для коржа:
Для крема:
Говорят, что рецепт паляныци с клубникой может сломать язык русским. Да и пусть! Скороговорка для оккупантов, а вкусный и легкий в приготовлении десерт — для тебя.
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