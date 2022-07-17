Вічна класика з новаторськими нотками: рецепт медівника зі смородиною від Євгена Клопотенка

Якщо говорити про вічну класику у світі десертів, то, безперечно, почесне місце в будь-якій кулінарній книзі займає торт медівник.
Він настільки полюбився українцям, що багато хто асоціює його з дитячими теплими спогадами, а кухарі постійно експериментують з інгредієнтами та рецептами цього смаколика.
Відомий кулінар Євген Клопотенко — не виключення. Він поділився своїм фаворитом — медівником зі смородиною.
Для коржа:
Для крему:
Говорять, що рецепт паляниці з полуницею може зламати язик росіянам. Та й нехай! Скоромовка для окупантів, а смачний і легкий в приготуванні десерт — для тебе.
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