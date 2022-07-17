Вічна класика з новаторськими нотками: рецепт медівника зі смородиною від Євгена Клопотенка

Якщо говорити про вічну класику у світі десертів, то, безперечно, почесне місце в будь-якій кулінарній книзі займає торт медівник.

Він настільки полюбився українцям, що багато хто асоціює його з дитячими теплими спогадами, а кухарі постійно експериментують з інгредієнтами та рецептами цього смаколика.

Відомий кулінар Євген Клопотенко — не виключення. Він поділився своїм фаворитом — медівником зі смородиною.

Зараз також дивляться

Медівник зі смородиною — інгредієнти

Для коржа:

450 г борошна

3 ст. л. меду

100 г цукру

100 г вершкового масла 82%

3 яйця

1/3 ч. л. солі

1 ч. л. соди (без гірки)

Для крему:

700 г сметани 21%

200 мл вершків 33%

150 г цукрової пудри

100 г смородини

5 гілочок м’яти (для декору)

Спосіб приготування медівника зі смородиною

Згорни марлю у два шари та виклади зверху на друшляк. Знизу підстав миску. Виклади на друшляк сметану та залиш на ніч, щоб позбутись зайвої рідини.

Розбий у миску яйця та додай соду. Ретельно перемішай віничком.

Постав іншу миску на парову баню та виклади туди мед, сіль, цукор та вершкове масло.

Помішуй суміш до однорідності та розтанення масла.

Додай у миску на паровій бані яйця та помішуй усе віничком протягом п’яти хвилин.

Зніми миску з вогню та всип борошно. Тісто має вийти однорідним. Накрий його харчовою плівкою та постав у холодильник на півтори години.

Розігрій духовку до 180°C. Розділи тісто на вісім однакових частин. Кожну частину розкачай у тонкий шар товщиною приблизно два міліметри. Виріж з тіста прямокутники (орієнтовно 20 х 14.5 см).

Застели деко пергаментом та виклади прямокутники з тіста та обрізки з коржів. Випікай 6-7 хвилин, а потім дістань з духовки та дай охолонути.

Для крему вилий у миску вершки та збий до утворення стійких піків. В іншу миску виклади з марлі сметану та збий її з цукровою пудрою.

Дуже обережно вмішай збиті вершки у миску зі сметаною.

Візьми тарілку чи форму, де формуватимеш торт. Змасти трохи кремом та зверху виклади корж. Зверху корж знову змасти. Ось так виклади всі коржі. Не забудь змастити кремом боки торта та останній шар зверху.

Поклади запечені обрізки тіста між двома листами пергаментного паперу і розкриши їх качалкою. Утвореною крихтою посип торт та залиш медівник на ніч у холодильнику.

Перед подачею посип десерт смородиною та прикрась м’ятою.

Говорять, що рецепт паляниці з полуницею може зламати язик росіянам. Та й нехай! Скоромовка для окупантів, а смачний і легкий в приготуванні десерт — для тебе.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!