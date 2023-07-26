Идеальное блюдо для любого приема пищи: как приготовить кабачковые оладьи без яиц

Ты ищешь необычную, но вкусную вариацию традиционных оладий? Тогда этот рецепт для тебя! Предлагаем тебе приготовить идеальный летний вариант оладий из кабачков без добавления яиц.

Яркий вкус свежих кабачков в сочетании с ароматными специями подарят тебе незабываемое кулинарное впечатление, а простота приготовления и доступность ингредиентов добавят желание готовить это блюдо снова и снова.

Кстати, кабачковые оладьи без яиц — это замечательное блюдо, которое подходит для любого приема пищи: как на завтрак или ужин, так и на обед или перекус.

Сейчас также смотрят

Оладьи из кабачков без яиц: рецепт

Для приготовления этого блюда тебе не понадобится много продуктов. Среди ингредиентов:

1 кабачок;

2 ст. л. муки;

1 ст. л. масла;

2 ст. л. сметаны;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу.

При желании ты можешь сделать больше оладий. Для этого нужно лишь пропорционально увеличить количество ингредиентов.

Приготовление

Кабачки натри на терке среднего размера. При необходимости отожми овощи, чтобы вышла лишняя влага. Далее возьми любимую зелень и мелко нарежь ее. Добавь к кабачкам и хорошо перемешай. Туда же добавь муку и сметану. Но делай это маленькими частями, при этом постоянно помешивая. Так нужно делать, пока тесто не станет густой консистенции. На этом этапе нужно добавить соль и специи. Делай это по вкусу. Перейди к жарке. На разогретую сковороду выложи тесто с помощью ложки, чтобы получилась форма оладьи. На среднем огне обжаривай каждую оладью с двух сторон до румяной корочки.

Оладьи из кабачков без яиц готовы. Приятного аппетита!

Но если ты любишь смаковать кабачками в другом виде — ранее мы рассказывали, как приготовить жареные кабачки с майонезом и чесноком.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!