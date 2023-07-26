Ідеальна страва для будь-якого приймання їжі: як приготувати кабачкові оладки без яєць

Ти шукаєш незвичайну, але смачну варіацію традиційних оладків? Тоді цей рецепт для тебе! Пропонуємо тобі приготувати ідеальний літній варіант оладків з кабачків без додавання яєць.
Яскравий смак свіжих кабачків в поєднанні з ароматними спеціями подарують тобі незабутнє кулінарне враження, а простота приготування і доступність інгредієнтів додадуть бажання готувати цю страву знову і знову.
До речі, кабачкові оладки без яєць — це чудова страва, яка підходить для будь-якого приймання їжі: як на сніданок чи вечерю, так і на обід чи перекус.
Для приготування цієї страви тобі не знадобиться багато продуктів. Серед інгредієнтів:
За бажання, ти можеш зробити більше оладків. Для цього потрібно лише пропорційно збільшити кількість інгредієнтів.
Оладки з кабачків без яєць готові. Смачного!
Але якщо ти любиш смакувати кабачками в іншому вигляді — раніше ми розповідали, як приготувати смажені кабачки з майонезом та часником.
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