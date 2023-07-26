Ідеальна страва для будь-якого приймання їжі: як приготувати кабачкові оладки без яєць

Ти шукаєш незвичайну, але смачну варіацію традиційних оладків? Тоді цей рецепт для тебе! Пропонуємо тобі приготувати ідеальний літній варіант оладків з кабачків без додавання яєць.

Яскравий смак свіжих кабачків в поєднанні з ароматними спеціями подарують тобі незабутнє кулінарне враження, а простота приготування і доступність інгредієнтів додадуть бажання готувати цю страву знову і знову.

До речі, кабачкові оладки без яєць — це чудова страва, яка підходить для будь-якого приймання їжі: як на сніданок чи вечерю, так і на обід чи перекус.

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Оладки з кабачків без яєць: рецепт

Для приготування цієї страви тобі не знадобиться багато продуктів. Серед інгредієнтів:

1 кабачок;

2 ст. л. борошна;

1 ст. л. масла;

2 ст. л. сметани;

зелень — на смак;

сіль — на смак.

За бажання, ти можеш зробити більше оладків. Для цього потрібно лише пропорційно збільшити кількість інгредієнтів.

Приготування

Кабачки натри на терці середнього розміру. За потреби відіжми овочі, аби вийшла зайва волога. Далі візьми улюблену зелень та дрібно наріж її. Додай до кабачків та добре перемішай. Туди ж додай борошно та сметану. Але роби це маленькими частинами, при цьому постійно помішуючи. Так потрібно робити допоки тісто не стане густої консистенції. На цьому етапі потрібно додати сіль та спеції. Роби це на смак. Перейди до смаження. На розігріту пательню виклади тісто за допомогою ложки, щоб вийшла форма оладки. На середньому вогні обсмажуй кожну оладку з двох сторін до рум’яної скоринки.

Оладки з кабачків без яєць готові. Смачного!

Але якщо ти любиш смакувати кабачками в іншому вигляді — раніше ми розповідали, як приготувати смажені кабачки з майонезом та часником.

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