Перепелиные яйца — пестрые, маленькие, а польза большая! Что нужно знать о чудопродукте

Целебные свойства перепелиных яиц известны с давних времен. Во многих странах мира перепелиные яйца считаются ценным пищевым продуктом. Кроме того, что их употребляют в пищу, на их основе еще и готовят эффективные средства по уходу за волосами и кожей. Читай в нашем материале о пользе перепелиных яиц: почему следует включить их в рацион.

Сегодня перепелиные фермы работают в большинстве стран мира. Лидерами по производству яиц перепелов и поставке их на международный рынок являются Япония, Китай и США. Их употребляют в пищу в жареном, отварном, маринованном или копченом виде, используют для приготовления салатов, омлетов и разных видов выпечки.

Норма потребления перепелиных яиц

Суточная норма перепелов яиц зависит от возраста человека.

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Педиатры не рекомендуют давать перепелиные яйца малышам, не достигшим семимесячного возраста. Оптимально давать их детям старше одного года.

Детям от 1 до 3 лет ежедневное количество потребления составляет 1-2 шт. От 3 до 10 лет — 3 шт. От 10 до 18 лет — 4 шт. От 18 до 50 лет — 5-6 шт. Старше 50 лет — 4-5 шт.

Ученые о перепелиных яйцах

Иммунологи и аллергологи США, Канады и Франции провели опыты, позволяющие сделать выводы о значительном эффекте от потребления яиц перепелов при успокоении аллергических проявлений у людей, страдающих астмой и аллергическими дерматитами. Научные исследования специалистов Чехии и Словакии дали положительный эффект от употребления перепелиных яиц при лечении детей, больных анемией. Академия наук Словакии уже 20 лет разрабатывает пищевые продукты на основе перепелиных яиц для космонавтов.

Полезные свойства перепелиных яиц

Перепелиные яйца малокалорийны. Пять яиц содержат всего 71 калорию — примерно 4% ежедневного потребления калорий.

Перепелиные яйца используются при лечении таких заболеваний как: нарушение обмена веществ и пищеварения, пневмония, бронхит, астма, туберкулез, перепады артериального давления, анемия, сердечные заболевания, заболевания органов зрения.

Содержащиеся в яйцах вещества способствуют выведению радионуклидов.

В перепелиных яйцах рекордно много витаминов A, B1, B2. Кроме того, они содержат цинк, магний, калий, фосфор, марганец, большое количество железа.

Полезные соединения, присутствующие в составе перепелиных яиц, оказывают положительное влияние на работу репродуктивной системы у мужчин. При регулярном употреблении этого продукта усиливается потенция, повышается вероятность успешного зачатия.

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Причины включить в рацион перепелиные яйца

Перепелиные яйца содержат полезные соединения, укрепляющие иммунные силы организма, поэтому и неоценимы в периоды сезонных эпидемий.

Яйца перепелов содержат комплекс веществ, которые целебно влияют на состояние волос. При регулярном употреблении блюд на их основе пряди становятся более густыми и сильными, ускоряется их рост.

Наличие перепелиных яиц в рационе ребенка способствует лучшему его умственному развитию, улучшению памяти, концентрации, укреплению нервной и иммунной систем.

Беременным женщинам этот продукт рекомендуется использовать для профилактики развития патологий беременности, а также для поддержания иммунитета.

Употребление в пищу перепелиных яиц помогает обеспечить организм железом и другими элементами, участвующими в процессе кроветворения.

Витамин A, содержащийся в яйцах, полезен для зрения.

Продукт богат веществами, ускоряющими выведение из организма токсинов и других ядовитых соединений.

Когда следует с осторожностью употреблять перепелиные яйца.

Перепелиные яйца могут причинить вред, если их есть больше возрастной нормы.

Не следует употреблять яйца по истечении срока годности.

Не следует злоупотреблять таким продуктом людям, у которых есть болезни печени.

Если нарушается режим хранения продукта, то есть опасность заражения сальмонеллезом. Но эта опасность нивелируется термической обработкой.

Лицам, страдающим болезнями печени и почек, следует свести к минимуму потребление этого продукта.

Перепелиные яйца противопоказаны при атопическом дерматите.

Яйца перепелов нельзя употреблять, если у человека есть аллергия на белок или проблемы с его усвоением.

Камни в желчном пузыре, гепатиты, ожирение также являются основаниями не употреблять яйца.

Осторожно перепелиные яйца употребляют, когда имеется склонность к тромбообразованию.

Ущерб от перепелиных яиц полностью нивелируется грамотным потреблением, а их польза для сохранения здоровья — неоценима.

Рецептов блюд с перепелиными яйцами — множество. Вікна предлагают классический рецепт салата Цезарь с перепелиными яйцами и курицей.

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