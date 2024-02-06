Перепелиные яйца — пестрые, маленькие, а польза большая! Что нужно знать о чудопродукте

Целебные свойства перепелиных яиц известны с давних времен. Во многих странах мира перепелиные яйца считаются ценным пищевым продуктом. Кроме того, что их употребляют в пищу, на их основе еще и готовят эффективные средства по уходу за волосами и кожей. Читай в нашем материале о пользе перепелиных яиц: почему следует включить их в рацион.
Сегодня перепелиные фермы работают в большинстве стран мира. Лидерами по производству яиц перепелов и поставке их на международный рынок являются Япония, Китай и США. Их употребляют в пищу в жареном, отварном, маринованном или копченом виде, используют для приготовления салатов, омлетов и разных видов выпечки.
Суточная норма перепелов яиц зависит от возраста человека.
Педиатры не рекомендуют давать перепелиные яйца малышам, не достигшим семимесячного возраста. Оптимально давать их детям старше одного года.
Педиатры не рекомендуют давать перепелиные яйца малышам, не достигшим семимесячного возраста. Оптимально давать их детям старше одного года.
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Ущерб от перепелиных яиц полностью нивелируется грамотным потреблением, а их польза для сохранения здоровья — неоценима.
Рецептов блюд с перепелиными яйцами — множество. Вікна предлагают классический рецепт салата Цезарь с перепелиными яйцами и курицей.
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