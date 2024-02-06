Перепелині яйця — строкаті, маленькі, а користь велика! Що потрібно знати про дивопродукт

Цілющі властивості перепелиних яєць відомі з давніх часів. У багатьох країнах світу перепелині яйця вважаються цінним харчовим продуктом. Крім того, що їх вживають в їжу, на їх основі ще й готують ефективні засоби для догляду за волоссям та шкірою. Читай у нашому матеріалі про користь перепелиних яєць: чому варто включити їх у раціон.

Сьогодні перепелині ферми працюють в більшості країн світу. Лідерами з виробництва яєць перепелів і постачання їх на міжнародний ринок є Японія, Китай і США. Їх вживають в їжу у смаженому, відварному, маринованому або копченому вигляді, використовують для приготування салатів, омлетів і різних видів випічки.

Норма споживання перепелиних яєць

Добова норма яєць перепелів залежить від віку людини.

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Педіатри не рекомендують давати перепелині яйця малюкам, які не досягли семимісячного віку. Оптимально давати їх дітям старше одного року.

Дітям від 1 до 3 років щоденна кількість споживання складає 1-2 шт. Від 3 до 10 років — 3 шт. Від 10 до 18 років — 4 шт. Від 18 до 50 років — 5-6 шт. Старше 50 років — 4-5 шт.

Вчені про перепелині яйця

Імунологи та алергологи США, Канади та Франції провели досліди, що дозволяють зробити висновки про значний ефект від споживання яєць перепелів при заспокоєнні алергічних проявів у людей, які страждають на астму та алергічні дерматити. Наукові дослідження фахівців Чехії та Словаччини дали позитивний ефект від вживання перепелиних яєць при лікуванні дітей, хворих на анемію. Академія наук Словаччини вже 20 років розробляє харчові продукти на основі перепелиних яєць для космонавтів.

Корисні властивості перепелиних яєць

Перепелині яйця малокалорійні. П’ять яєць містить всього 71 калорію — приблизно 4% щоденного споживання калорій.

Перепелині яйця використовуються при лікуванні таких захворювань, як порушення обміну речовин та травлення, пневмонія, бронхіт, астма, туберкульоз, перепади артеріального тиску, анемія, серцеві захворювання, захворювання органів зору.

Речовини, що містяться в яйцях, сприяють виведенню радіонуклідів.

У перепелиних яйцях рекордно багато вітамінів A, B1, B2. Крім того, вони містять цинк, магній, калій, фосфор, марганець, велику кількість заліза.

Корисні сполуки, присутні в складі перепелиних яєць, позитивно впливають на роботу репродуктивної системи у чоловіків. При регулярному вживанні цього продукту посилюється потенція, підвищується ймовірність успішного зачаття.

Читати на тему Як правильно варити перепелині яйця та скільки часу для цього треба Як правильно варити перепелині яйця і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Причини включити до раціону перепелині яйця

Перепелині яйця містять корисні сполуки, які зміцнюють імунні сили організму, тому і неоціненні в періоди сезонних епідемій.

Яйця перепелів містять комплекс речовин, які цілющо впливають на стан волосся. При регулярному вживанні страв на їх основі пасма стають густішими й сильними, прискорюється їх зростання.

Наявність перепелиних яєць у раціоні дитини сприяє кращому її розумовому розвитку, поліпшенню пам’яті, концентрації, зміцненню нервової та імунної систем.

Вагітним жінкам цей продукт рекомендують використовувати для профілактики розвитку патологій вагітності, а також для підтримання імунітету.

Вживання в їжу перепелиних яєць допомагає забезпечити організм залізом та іншими елементами, які беруть участь в процесі кровотворення.

Вітамін A, що є в яйцях корисний для зору.

Продукт багатий речовинами, що прискорюють виведення з організму токсинів та інших отруйних сполук.

Коли слід з обережністю вживати перепелині яйця

Перепелині яйця можуть заподіяти шкоду, якщо їх їсти понад вікову норму.

Не варто споживати яйця після закінчення терміну придатності.

Не варто зловживати таким продуктом людям, у яких є хвороби печінки.

Якщо порушується режим зберігання продукту, то є небезпека зараження сальмонельозом. Але ця небезпека нівелюється термічною обробкою.

Особам, які страждають хворобами печінки й нирок, слід звести до мінімуму споживання цього продукту. Перепелині яйця протипоказані при атопічному дерматиті.

Яйця перепелів не можна вживати, якщо людина має алергію на білок чи проблеми з його засвоєнням.

Каміння в жовчному міхурі, гепатити, ожиріння є також підставами не вживати яйця.

Обережно перепелині яйця вживають, коли є схильність до тромбоутворення.

Шкода від перепелиних яєць цілком нівелюється грамотним споживанням, а їх користь для збереження здоров’я — неоціненна.

Рецептів страв з перепелиними яйцями — безліч. Для своїх читачів Вікна пропонують класичний рецепт салату Цезар з перепелиними яйцями та куркою.

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