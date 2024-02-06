Перепелині яйця — строкаті, маленькі, а користь велика! Що потрібно знати про дивопродукт

Цілющі властивості перепелиних яєць відомі з давніх часів. У багатьох країнах світу перепелині яйця вважаються цінним харчовим продуктом. Крім того, що їх вживають в їжу, на їх основі ще й готують ефективні засоби для догляду за волоссям та шкірою. Читай у нашому матеріалі про користь перепелиних яєць: чому варто включити їх у раціон.
Сьогодні перепелині ферми працюють в більшості країн світу. Лідерами з виробництва яєць перепелів і постачання їх на міжнародний ринок є Японія, Китай і США. Їх вживають в їжу у смаженому, відварному, маринованому або копченому вигляді, використовують для приготування салатів, омлетів і різних видів випічки.
Добова норма яєць перепелів залежить від віку людини.
Педіатри не рекомендують давати перепелині яйця малюкам, які не досягли семимісячного віку. Оптимально давати їх дітям старше одного року.
Педіатри не рекомендують давати перепелині яйця малюкам, які не досягли семимісячного віку. Оптимально давати їх дітям старше одного року.
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Шкода від перепелиних яєць цілком нівелюється грамотним споживанням, а їх користь для збереження здоров’я — неоціненна.
Рецептів страв з перепелиними яйцями — безліч. Для своїх читачів Вікна пропонують класичний рецепт салату Цезар з перепелиними яйцями та куркою.
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