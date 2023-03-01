Постный майонез: топ-3 рецепта вкусного соуса

Недавно у православных христиан начался Великий пост. Во время него многим не хватает обычных блюд: мяса, салатов или вареных яиц с майонезом.
Но если у тебя есть немного свободного времени, можешь сделать соус самостоятельно. Как приготовить постный майонез в домашних условиях — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ранее мы рассказывали о постных и вкусных блюдах, которые быстро готовятся.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!