Постный майонез: топ-3 рецепта вкусного соуса

Недавно у православных христиан начался Великий пост. Во время него многим не хватает обычных блюд: мяса, салатов или вареных яиц с майонезом.

Но если у тебя есть немного свободного времени, можешь сделать соус самостоятельно. Как приготовить постный майонез в домашних условиях — читай в материале.

Постный майонез: рецепт с фасолью

Ингредиенты:

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1 ст. готовой белой фасоли

150 мл растительного масла

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. лимонного сока

соль и сахар — по вкусу

Способ приготовления:

В блендере или с помощью ступки измельчи фасоль до состояния каши. Добавь туда соль, сахар, горчицу и масло. Взбей эту массу венчиком или вилкой. Если майонез вышел очень густым, добавь туда еще немного масла. Лучше всего добавлять этот соус к вареникам.

Постный майонез за десять минут: быстрый рецепт

Ингредиенты:

жидкость от банки консервированного горошка

250 мл растительного масла (рафинированного)

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ст. л. не острой горчицы

1 ст. л. яблочного уксуса или лимонного сока

Способ приготовления:

В стакан блендера влей рассол. Добавь в него соль, сахар, горчицу и уксус. Взбей до пены и добавляй туда понемногу масло. Продолжай взбивать до загустения. Затем переложи майонез в банку и убери в холодильник на два – три часа.

Постный майонез: простой рецепт

Ингредиенты:

1 ст. муки

150 г растительного масла

0,5 лимона

1 ст. л. горчицы

2 ст. л. сахара

2 ч. л. соли

3 ст. воды

Способ приготовления:

В первую очередь просей муку. Добавь в нее немного воды и хорошенько разотри. После этого влей оставшуюся воду. Таким образом в майонезе не будет комочков. Поставь это на плиту и доведи до кипения, периодически помешивай. Остуди смесь после того, как она загустеет. В отдельную миску добавь масло, горчицу, лимонный сок, сахар, соль и взбивай миксером в течение нескольких минут. Смешай смесь с мучным раствором и поставь охлаждаться.

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