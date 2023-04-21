Нежный шоколадный крем и абрикосовая кислинка! Как приготовить Пражский торт — рецепт пошагово

Его называют королем шоколадных тортов, обожают взрослые и малыши. Ведь вкусы действительно уникален — шоколадный бисквит, шоколадный крем и абрикосовый джем. Если ты давно хотел(-а) попробовать приготовить Пражский торт — не медли, а читай пошаговый рецепт в нашем материале.
Хотя это шоколадный торт с шоколадом, тяжелым и чересчур сладким он не будет. Вкусовые акценты удачно расставляет абрикосовый джем, который используют для кислинки. Что касается названия и происхождения, можно сказать, что чехи о таком торте даже не слышали. В меню местных заведений его нет, а название и легенду, как оказалось, придумали в СССР.
А все-таки торт очень вкусный. Его часто путают с венской вариацией торта Захер. Они отличаются тем, что в торте Прага есть крем.
Ингредиентов и времени для приготовления Пражского торта нужно много. Но конечный результат десерта оправдывает себя. Поэтому записывай рецепт и готовь вместе с нами.
Ингридиенты:
Фото: Pexels
Дай Пражскому торту несколько часов, чтобы он пропитался, и подавай к столу.
Раньше мы рассказывали, как приготовить торт Птичье молоко.
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