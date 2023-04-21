Нежный шоколадный крем и абрикосовая кислинка! Как приготовить Пражский торт — рецепт пошагово

Его называют королем шоколадных тортов, обожают взрослые и малыши. Ведь вкусы действительно уникален — шоколадный бисквит, шоколадный крем и абрикосовый джем. Если ты давно хотел(-а) попробовать приготовить Пражский торт — не медли, а читай пошаговый рецепт в нашем материале.

Пражский торт: рецепт приготовления десерта пошагово

Хотя это шоколадный торт с шоколадом, тяжелым и чересчур сладким он не будет. Вкусовые акценты удачно расставляет абрикосовый джем, который используют для кислинки. Что касается названия и происхождения, можно сказать, что чехи о таком торте даже не слышали. В меню местных заведений его нет, а название и легенду, как оказалось, придумали в СССР.

А все-таки торт очень вкусный. Его часто путают с венской вариацией торта Захер. Они отличаются тем, что в торте Прага есть крем.

Ингредиентов и времени для приготовления Пражского торта нужно много. Но конечный результат десерта оправдывает себя. Поэтому записывай рецепт и готовь вместе с нами.

Ингридиенты:

Яйца — 4 шт.

Мука — 60 г

Какао — 2 ст. л.

Разрыхлитель — пакетик

Сливочное масло — 330 г

Сгущенка — 170 г

Ванильный сахар — пакетик

Сахар — 1 ст. л.

Вода — 120 мл

Шоколад — 60 г

Абрикосовый джем — 100 г

Как приготовить торт Прага: подробный рецепт

Чтобы приготовить бисквит, просей 60 г муки. Добавь столовую ложку какао и чайную ложку разрыхлителя. Размешай венчиком. Три белка взбей миксером до стойкой белой смеси. Добавь столовую ложку сахара и взбивай до его растворения. В другой миске взбей три желтка также со столовой ложкой сахара. Соедини взбитые белки и желтки. Вылей яичную смесь в мучную. Лопаткой замеси тесто. 20 г сливочного масла растопи и влей в бисквитное тесто. Перемешай, а затем вылей в форму 16 см. Выпекай полчаса при температуре 200°C. Готовый бисквит разрежь на три коржа и поставь в холодильник. Для крема в сотейнике смешай желток, ванильный сахар, сгущенку и 50 мл воды. Вари до загустения на медленном огне. Постоянно помешивай лопаткой или венчиком. Дай смеси остыть. 280 г сливочного масла взбей венчиком до консистенции крема. Смешай с кремом из сотейника. Добавь в крем 20 г какао-порошка. Хорошо размешай. Для того чтобы пропитать коржи, сделай сахарный сироп. Для этого 70 мл воды доведи до кипения и раствори в ней 30 г сахара. Дай смеси остыть. Шоколад растопи в микроволновке или на водяной бане. Начинай собирать торт. Коржи достань из холодильника и пропитай сахарным сиропом. На бисквитные коржи намазывай крем и выкладывай снова пропитанный бисквит. Повторяй, пока бисквитные коржи не закончатся. Собранный торт нужно смазать абрикосовым джемом и поставить в холодильник, чтобы он схватился. Охлажденный торт покрой растопленным шоколадом. Если у тебя остались кусочки бисквита, их можно измельчить и украсить ими торт. Готово!

Дай Пражскому торту несколько часов, чтобы он пропитался, и подавай к столу.

Раньше мы рассказывали, как приготовить торт Птичье молоко.

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