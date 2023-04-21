Їжа та рецепти

Ніжний шоколадний крем та абрикосова кислинка! Як приготувати Празький торт — рецепт покроково

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Квітня 2023, 17:30
Празький торт: рецепт приготування десерту покроково
Фото: Pexels

Більше новин
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні в реальному часі
Як відіпрати білі шкарпетки - способи в домашніх умовах
Як відіпрати білі шкарпетки швидко й легко — п’ять дієвих способів у домашніх умовах
Alena Omargalieva
Про чоловіка у ТрО, творчість під час війни та українську мову — ексклюзивне інтерв’ю Alena Omargalieva
Рамштайн
Танкова коаліція та акцент на авіації Заходу: очікування та результати Рамштайн-11
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рататуй
З ноткою Провансу та дитинства: як приготувати славнозвісний французький рататуй
Авокадо
Як і з чим їсти авокадо: найкращі поєднання
мигдальне борошно
Як зробити мигдальне борошно в домашніх умовах і що для цього потрібно
хачапурі на сковорідці
Грузинська кухня на сковорідці — не міф! Рецепт соковитого хачапурі на пательні від фуд-блогерки

Відео
0:06:25
Ситуація в Авдіївці 21.03.22: в яких умовах живуть мешканці міста

Досі шукають єдину дитину! Мешканці Авдіївки ховаються у підвалах від обстрілів: ситуація у місті
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:04:04
Відбудова
Будувати нові домівки на основі зруйнованих: французька технологія відбудови Гостомеля
Карта бойових дій в Україні
Рейди окупантів та ураження пунктів управління противника: карта бойових дій в Україні 21 квітня в режимі онлайн
0:02:37
Перехоплені розмови російських військових: прощаються з дружинами
Передбачають контрнаступ ЗСУ та прощаються з дружинами! Нові перехоплені розмови окупантів від ГУР
0:02:34
Трансплантація нирки
Тато пожертвував ниркою заради сина, а оперувала сама легенда… Вражаюча історія
0:04:30
Медики
Країна потребує медиків! Як держава заохочує спеціалістів працювати в Україні
0:02:57
Військовий капелан
Найважче — відспівувати побратимів: військовий капелан про реалії війни
0:12:01
Скільки Росії коштує Крим — Таміла Ташева про ситуацію на півострові
Їхні “туристи” шкодять місцевим: скільки Росії коштує Крим та яка ситуація зараз на півострові
0:04:47
Водопілля в Україні
Вода відходить. Яка ситуація з водопіллям у Київській області сьогодні
Більше відео
Календар церковних свят на квітень 2023: церковні свята у квітні
Читати далі
Місяць важливих дат для вірян: календар церковних свят на квітень 2023
Чому сіпається око
Читати далі
Ну все, почався нервовий тік. Розбираємо, чому у тебе сіпається око

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь