Ніжний шоколадний крем та абрикосова кислинка! Як приготувати Празький торт — рецепт покроково

Його називають королем шоколадних тортів, обожнюють дорослі та малеча. Адже смаки справді унікальні — шоколадний бісквіт, шоколадний крем та абрикосовий джем. Якщо ти давно хотів(-ла) спробувати приготувати Празький торт — не зволікай, а читай покроковий рецепт у нашому матеріалі.

Празький торт: рецепт приготування десерту покроково

Хоча цей торт шоколадний з шоколадом, важким і засолодким він не є. Смакові акценти вдало розставляє абрикосовий джем, який використовують для кислинки. Щодо назви та походження, можна сказати, що чехи про такий торт навіть не чули. У меню місцевих закладів його немає, а назву та легенду, як виявилося, вигадали в СРСР.

А все-таки торт дуже смачний. Його часто плутають з віденською варіацією торта Захер. Вони відрізняються тим, що в торті Прага є крем.

Інгредієнтів та часу на приготування Празького торту потрібно багато. Але кінцевий результат десерту себе виправдовує. Тому занотовуй рецепт та готуй разом із нами.

Знадобиться

Яйця — 4 шт.

Борошно — 60 г

Какао — 2 ст. л.

Розпушувач — пакетик

Вершкове масло — 330 г

Згущене молоко — 170 г

Ванільний цукор — пакетик

Цукор — 1 ст. л.

Вода — 120 мл

Шоколад — 60 г

Абрикосовий джем — 100 г

Як приготувати торт Прага: детальний рецепт

Щоб приготувати бісквіт, просій 60 г борошна. Додай столову ложку какао та чайну ложку розпушувача. Розмішай вінчиком. Три білки збий міксером до стійкої білої суміші. Додай столову ложку цукру та збивай до його розчинення. В іншій мисці збий три жовтки також зі столовою ложкою цукру. Поєднай збиті білки та жовтки. Вилий яєчну суміш у борошняну. Лопаткою заміси тісто. 20 г вершкового масла розтопи та влий до бісквітного тіста. Перемішай, а потім вилий у форму 16 см. Випікай півгодини за температури 200 °C. Готовий бісквіт розріж на три коржі та постав у холодильник. Для крему в сотейнику змішай жовток, ванільний цукор, згущене молоко та 50 мл води. Вари до загущення на повільному вогні. Постійно помішуй лопаткою або вінчиком. Дай суміші охолонути. 280 г вершкового масла збий вінчиком до консистенції крему. Змішай з кремом із сотейника. Додай у крем 20 г какао-порошку. Добре розмішай. Для того щоб просочити коржі, зроби цукровий сироп. Для цього 70 мл води доведи до кипіння та розчини в ній 30 г цукру. Дай суміші охолонути. Шоколад розтопи у мікрохвильовці або на водяній бані. Починай збирати торт. Коржі дістань з холодильника та просочи цукровим сиропом. На бісквітні коржі намащуй крем та викладай знову просочений бісквіт. Повторюй, доки бісквітні коржі не закінчаться. Зібраний торт потрібно намастити абрикосовим джемом та поставити в холодильник, щоб він схопився. Охолоджений торт покрий розтопленим шоколадом. Якщо у тебе залишилися шматочки бісквіта, їх можна подрібнити та прикрасити ними торт. Готово!

Дай Празькому торту кілька годин, щоб він просочився, та подавай до столу.

Раніше ми розповідали, як приготувати торт Пташине молоко.

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