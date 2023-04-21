Ніжний шоколадний крем та абрикосова кислинка! Як приготувати Празький торт — рецепт покроково

Його називають королем шоколадних тортів, обожнюють дорослі та малеча. Адже смаки справді унікальні — шоколадний бісквіт, шоколадний крем та абрикосовий джем. Якщо ти давно хотів(-ла) спробувати приготувати Празький торт — не зволікай, а читай покроковий рецепт у нашому матеріалі.
Хоча цей торт шоколадний з шоколадом, важким і засолодким він не є. Смакові акценти вдало розставляє абрикосовий джем, який використовують для кислинки. Щодо назви та походження, можна сказати, що чехи про такий торт навіть не чули. У меню місцевих закладів його немає, а назву та легенду, як виявилося, вигадали в СРСР.
А все-таки торт дуже смачний. Його часто плутають з віденською варіацією торта Захер. Вони відрізняються тим, що в торті Прага є крем.
Інгредієнтів та часу на приготування Празького торту потрібно багато. Але кінцевий результат десерту себе виправдовує. Тому занотовуй рецепт та готуй разом із нами.
Знадобиться
Фото: Pexels
Дай Празькому торту кілька годин, щоб він просочився, та подавай до столу.
Раніше ми розповідали, як приготувати торт Пташине молоко.
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