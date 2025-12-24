Пышки на картофельном отваре от Лилии Цвет: постные, нежные, хрустящие и невероятно вкусные

Постные пампушки на картофельном отваре, с нежным тестом и хрустящей корочкой, а внутри много-много вкусной начинки — рецептом таких лакомств делится на своей странице в YouTube блогер-кулинар Лилия Цвит.
Мастерица не скрывает секретов приготовления, поэтому и мы можем поделиться ими с тобой.
Как приготовить пампушки на картофельном отваре от Лилии Цвит
Ингредиенты на 35–40 штук диаметром 7 см
- картофель сырой — 300 г
- вода — 0,5 л
- соль — щепотка
- 100–200 мл воды
- дрожжи — 50 г
- сахар — 100 г
- ванильный сахар — 1 пакет
- нерафинированное масло — 30 мл
- водка — 1 ст. ложка
- мука — 600 г
- куркума — 0,5 ч. ложки
- масло для жарки — 1 л
- варенье для начинки — 400 г
Способ приготовления пампушек на картофельном отваре
- Очисти картофель и нарежь крупными кусками.
- Отвари до готовности в достаточном количестве воды.
- Готовый картофель тщательно разомни до состояния пюре и разведи картофельным отваром до состояния супа-пюре. Дай немного остыть. Добавь масло.
-
В отдельной миске разведи дрожжи с ложкой сахара, дай им немного настояться; когда дрожжи станут жидкими и живыми, смешай с картофельно-масляной массой.
-
Добавь ложку водки, остальной сахар, ванильный сахар, куркуму и постепенно вводи в тесто муку — следи за консистенцией. Оно должно быть умеренно плотным, не растекаться.
-
Меси около 15 минут. Картофельный отвар сделает тесто нежным и пышным.
-
Накрой тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставь подниматься.
-
Готовое тесто раскатай на доске толщиной до двух см и вырежи кружочком пампушки диаметром 7 см.
-
Разложи пампушки на противне и оставь еще на 20 минут, чтобы хорошо поднялись.
-
Налей на сковороду рафинированное масло слоем примерно 3 см и жарь в нем пампушки, дважды переворачивая на каждую сторону, чтобы равномерно подрумянились.
-
Выложи на салфетку, чтобы немного обсушить от масла.
-
В кондитерский мешок выложи варенье (в видео рецепте Лилии Цвит — это смородиновое варенье средней густоты).
-
Специальной насадкой сделай в пампушках отверстия и введи внутрь варенье.
-
Остался последний штрих: хорошо посыпь пампушки на картофельном отваре сахарной пудрой.
Всё готово! Можно угощать семью и гостей.
Кстати, этот рецепт от Лилии Цвит — идеален на Рождество. Ведь пампушки на картофельном отваре — постная еда и могут украсить праздничный стол на Сочельник.
