Пышки на картофельном отваре от Лилии Цвет: постные, нежные, хрустящие и невероятно вкусные

Постные пампушки на картофельном отваре, с нежным тестом и хрустящей корочкой, а внутри много-много вкусной начинки — рецептом таких лакомств делится на своей странице в YouTube блогер-кулинар Лилия Цвит.

Мастерица не скрывает секретов приготовления, поэтому и мы можем поделиться ими с тобой.

Как приготовить пампушки на картофельном отваре от Лилии Цвит

Ингредиенты на 35–40 штук диаметром 7 см

картофель сырой — 300 г

вода — 0,5 л

соль — щепотка

100–200 мл воды

дрожжи — 50 г

сахар — 100 г

ванильный сахар — 1 пакет

нерафинированное масло — 30 мл

водка — 1 ст. ложка

мука — 600 г

куркума — 0,5 ч. ложки

масло для жарки — 1 л

варенье для начинки — 400 г

Способ приготовления пампушек на картофельном отваре

Очисти картофель и нарежь крупными кусками. Отвари до готовности в достаточном количестве воды. Готовый картофель тщательно разомни до состояния пюре и разведи картофельным отваром до состояния супа-пюре. Дай немного остыть. Добавь масло. В отдельной миске разведи дрожжи с ложкой сахара, дай им немного настояться; когда дрожжи станут жидкими и живыми, смешай с картофельно-масляной массой. Добавь ложку водки, остальной сахар, ванильный сахар, куркуму и постепенно вводи в тесто муку — следи за консистенцией. Оно должно быть умеренно плотным, не растекаться. Меси около 15 минут. Картофельный отвар сделает тесто нежным и пышным. Накрой тесто полотенцем или пищевой пленкой и оставь подниматься. Готовое тесто раскатай на доске толщиной до двух см и вырежи кружочком пампушки диаметром 7 см. Разложи пампушки на противне и оставь еще на 20 минут, чтобы хорошо поднялись. Налей на сковороду рафинированное масло слоем примерно 3 см и жарь в нем пампушки, дважды переворачивая на каждую сторону, чтобы равномерно подрумянились. Выложи на салфетку, чтобы немного обсушить от масла. В кондитерский мешок выложи варенье (в видео рецепте Лилии Цвит — это смородиновое варенье средней густоты). Специальной насадкой сделай в пампушках отверстия и введи внутрь варенье. Остался последний штрих: хорошо посыпь пампушки на картофельном отваре сахарной пудрой.

Всё готово! Можно угощать семью и гостей.

Кстати, этот рецепт от Лилии Цвит — идеален на Рождество. Ведь пампушки на картофельном отваре — постная еда и могут украсить праздничный стол на Сочельник.

