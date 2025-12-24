Пампухи на картопляному відварі від Лілії Цвіт: пісні, ніжні, хрумкі й неймовірно смачні

Пісні пампухи на картопляному відварі, з ніжним тестом і хрусткою скоринкою, а всередині багато-багато смачної начинки — рецептом таких ласощів ділиться на своїй сторінці в ютубі блогерка-кулінарка Лілія Цвіт.

Майстриня не приховує секретів приготування, тому і ми можемо поділитися ними з тобою.

Як приготувати пампухи на картопляному відварі від Лілії Цвіт

Інгредієнти на 35-40 штук діаметром 7 см

картопля сира — 300 г

вода — 0,5 л

сіль — щіпка

100-200 мл води

дріжджі — 50 г

цукор — 100 г

ванільний цукор — 1 пакет

олія нерафінована — 30 мл

горілка — 1 ст. ложка

борошно — 600 г

куркума — 0,5 ч.ложки

олія для смаження — 1 л

варення для начинки — 400 г

Спосіб приготування пампушок на картопляному відварі

Картоплю очисть і наріж великими шматками. Відвари до готовності у достатній кількості води. Готову картоплю ретельно розімни до стану пюре і розведи картопляним відваром до стану супу-пюре. Дай трохи охолонути. Додай олію. В окремій мисці розведи дріжджі з ложкою цукру, дай їм трохи настоятися, коли дріжджі стануть рідкими і живими, змішай з картопляно-олійною масою. Додай ложку горілки, решту цукру, ванільний цукор, куркуму і поступово вводь у тісто борошно — слідкуй за консистенцією. Воно має бути помірно щільним, не розтікатися. Міси близько 15 хвилин. Картопляний відвар зробить його ніжним та пухким. Накрий тісто рушником або харчовою плівкою і залиш підніматися. Готове тісто розкатай на дошці товщиною до двох см і виріж кружечком пампухи діаметром 7 см. Розклади пампушки на деко і залиш іще на 20 хвилин, щоб добре піднялися. Налий на сковороду рафіновану олію шаром приблизно 3 см і смаж в ній пампухи, двічі перевертаючи на кожний бік, щоб рівномірно підрум’янилися. Викладай на серветку, щоб трохи обсушити від олії. В кондитерський мішок виклади варення (у відеорецепті Лілії Цвіт – це смородинове варення середньої гущини). Спеціальною насадкою зроби в пампушках отвори й введи в середину варення. Лишився останній штрих: щільно посип пампухи на картопляному відварі цукровою пудрою.

Усе готово! Можеш пригощати родину та гостей.

До речі, цей рецепт від Лілії цвіт — ідеальний на Різдво. Адже пампухи на картопляному відварі — пісна їжа, і можуть прикрасити святковий стіл на Святвечір.

