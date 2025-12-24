Пампухи на картопляному відварі від Лілії Цвіт: пісні, ніжні, хрумкі й неймовірно смачні

Пісні пампухи на картопляному відварі, з ніжним тестом і хрусткою скоринкою, а всередині багато-багато смачної начинки — рецептом таких ласощів ділиться на своїй сторінці в ютубі блогерка-кулінарка Лілія Цвіт.
Майстриня не приховує секретів приготування, тому і ми можемо поділитися ними з тобою.
Як приготувати пампухи на картопляному відварі від Лілії Цвіт
Інгредієнти на 35-40 штук діаметром 7 см
- картопля сира — 300 г
- вода — 0,5 л
- сіль — щіпка
- 100-200 мл води
- дріжджі — 50 г
- цукор — 100 г
- ванільний цукор — 1 пакет
- олія нерафінована — 30 мл
- горілка — 1 ст. ложка
- борошно — 600 г
- куркума — 0,5 ч.ложки
- олія для смаження — 1 л
- варення для начинки — 400 г
Читати на тему
Рецепти 12 страв на Різдво: що має бути на столі та як це приготувати
Ми з редакцією вирішили допомогти тобі й запропонувати кілька нових пісних страв до традиційного передріздвяного столу.
Спосіб приготування пампушок на картопляному відварі
- Картоплю очисть і наріж великими шматками.
- Відвари до готовності у достатній кількості води.
- Готову картоплю ретельно розімни до стану пюре і розведи картопляним відваром до стану супу-пюре. Дай трохи охолонути. Додай олію.
- В окремій мисці розведи дріжджі з ложкою цукру, дай їм трохи настоятися, коли дріжджі стануть рідкими і живими, змішай з картопляно-олійною масою.
- Додай ложку горілки, решту цукру, ванільний цукор, куркуму і поступово вводь у тісто борошно — слідкуй за консистенцією. Воно має бути помірно щільним, не розтікатися.
- Міси близько 15 хвилин. Картопляний відвар зробить його ніжним та пухким.
- Накрий тісто рушником або харчовою плівкою і залиш підніматися.
- Готове тісто розкатай на дошці товщиною до двох см і виріж кружечком пампухи діаметром 7 см.
- Розклади пампушки на деко і залиш іще на 20 хвилин, щоб добре піднялися.
- Налий на сковороду рафіновану олію шаром приблизно 3 см і смаж в ній пампухи, двічі перевертаючи на кожний бік, щоб рівномірно підрум’янилися.
- Викладай на серветку, щоб трохи обсушити від олії.
- В кондитерський мішок виклади варення (у відеорецепті Лілії Цвіт – це смородинове варення середньої гущини).
- Спеціальною насадкою зроби в пампушках отвори й введи в середину варення.
- Лишився останній штрих: щільно посип пампухи на картопляному відварі цукровою пудрою.
Усе готово! Можеш пригощати родину та гостей.
До речі, цей рецепт від Лілії цвіт — ідеальний на Різдво. Адже пампухи на картопляному відварі — пісна їжа, і можуть прикрасити святковий стіл на Святвечір.
Читай також: Меню на Новий рік 2026 — смак вогню, прянощів і яскравих емоцій.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!