Невесомый, как облачко! Элементарный рецепт классического медовика от Лилии Цвет

Вкус маминого и бабушкиного медовика хорошо знаком с детства. Поэтому он такой родной и особенно вкусный.

В осенние дождливые вечера кусочек этого сладкого наслаждения с чаем согреет тебе душу и тело. Украинский кулинар Лилия Цвет поделилась вкусным и простым рецептом классического медовика.

Невероятно вкусный медовик! Это самый лучший рецепт из тех, которые мне приходилось готовить! Он действительно невесомый, как облачко. Просто тает во рту и готовится элементарно, — признается Лилия.

Медовик: ингредиенты

масло (маргарин) — 150 г

сахар — 100 г

желтки — 4 шт.

сметана любой жирности — 250 г

мед — 300 г

мука — 400 г

корица — 1 ч.л.

сода — 2 ч.л.

Рецепт медовика

К мягкому маслу добавь сахар и сбей все вместе миксером. Добавляй желтки по одному и не переставай взбивать. После этого добавь сметану и перемешай все миксером. Добавь к тесту натуральный мед. Его можно наполовину заменить искусственным. Если у тебя твердый мед, то растопи его в микроволновке короткими импульсами или на водяной бане. Отдельно соединяй сухие ингредиенты: просеянную муку, корицу и соду. Добавь сухие ингредиенты к жидким и перемешай все миксером до однородности. Выложи тесто в застеленную форму размером 25*30 см. Запекай медовик при температуре 170°C примерно 30-40 минут, пока он хорошо зарумянится. Готовый медовик можно проверить деревянной шпажкой — она должна быть сухой. Когда медовик остынет, обрежь его края на 1 см и перетри в крошку. Смажь сверху медовик растопленным медом и посыпь крошками.

Если ты обожаешь экспериментировать с выпечкой, то читай рецепты шоколадных десертов от кондитера Лизы Глинской.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!