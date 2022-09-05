Невесомый, как облачко! Элементарный рецепт классического медовика от Лилии Цвет

Вкус маминого и бабушкиного медовика хорошо знаком с детства. Поэтому он такой родной и особенно вкусный.
В осенние дождливые вечера кусочек этого сладкого наслаждения с чаем согреет тебе душу и тело. Украинский кулинар Лилия Цвет поделилась вкусным и простым рецептом классического медовика.
Невероятно вкусный медовик! Это самый лучший рецепт из тех, которые мне приходилось готовить! Он действительно невесомый, как облачко. Просто тает во рту и готовится элементарно, — признается Лилия.
Невероятно вкусный медовик! Это самый лучший рецепт из тех, которые мне приходилось готовить! Он действительно невесомый, как облачко. Просто тает во рту и готовится элементарно, — признается Лилия.
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