Невагомий, наче хмаринка! Елементарний рецепт класичного медівника від Лілії Цвіт

Смак маминого та бабусиного медівника добре знайомий з дитинства. Тому він такий рідний та особливо смачний.
В осінні дощові вечори шматочок цієї солодкої насолоди з чаєм зігріє тобі душу та тіло. Українська кулінарка Лілія Цвіт поділилась смачним та простим рецептом класичного медівника.
Неймовірно смачний медівник! Це найкращий рецепт з тих, які мені доводилось готувати! Він насправді невагомий, наче хмаринка. Просто тане в роті й готується елементарно, — зізнається Лілія.
Неймовірно смачний медівник! Це найкращий рецепт з тих, які мені доводилось готувати! Він насправді невагомий, наче хмаринка. Просто тане в роті й готується елементарно, — зізнається Лілія.
Якщо ти обожнюєш експериментувати з випічкою, то читай рецепти шоколадних десертів від кондитера Лізи Глінської.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!