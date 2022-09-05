Невагомий, наче хмаринка! Елементарний рецепт класичного медівника від Лілії Цвіт

Смак маминого та бабусиного медівника добре знайомий з дитинства. Тому він такий рідний та особливо смачний.

В осінні дощові вечори шматочок цієї солодкої насолоди з чаєм зігріє тобі душу та тіло. Українська кулінарка Лілія Цвіт поділилась смачним та простим рецептом класичного медівника.

Неймовірно смачний медівник! Це найкращий рецепт з тих, які мені доводилось готувати! Він насправді невагомий, наче хмаринка. Просто тане в роті й готується елементарно, — зізнається Лілія.

Медівник: інгредієнти

масло (маргарин) — 150 г

цукор — 100 г

жовтки — 4 шт.

сметана будь-якої жирності — 250 г

мед — 300 г

борошно — 400 г

кориця — 1 ч.л.

сода — 2 ч.л.

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Рецепт медівника

До м’якого масла додай цукор та збий усе разом міксером. Додавай жовтки по одному та не припиняй збивати. Після цього додай сметану та все перемішай міксером. Додай до тіста натуральний мед. Його можна наполовину замінити штучним. Якщо в тебе твердий мед, то розтопи його в мікрохвильовці короткими імпульсами або на водяній бані. Окремо з’єднай сухі інгредієнти: просіяне борошно, корицю та соду. Додай сухі інгредієнти до рідких та перемішай усе міксером до однорідності. Виклади тісто в застелену форму розміром 25*30 см. Запікай медівник при температурі 170°C приблизно 30-40 хвилин, доки він добре зарум’яниться. Готовий медівник можна перевірити дерев’яною шпажкою — вона має бути сухою. Коли медівник охолоне, обріж його краї на 1 см та перетри їх у крихту. Змасти зверху медівник розтопленим медом та посип крихтами.

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