Просто как в Энеиде Котляревского! Шпундры со свекольным квасом по рецепту Евгения Клопотенко

Иногда появляется такое интересное настроение, когда хочется только погрузиться в тишину и прочтение книги. А временами — и вовсе оказаться в любимой истории.
Но если это сделать невозможно, тогда можно интегрировать в свою жизнь некоторые детали. А почему бы не сделать это, изучая украинскую литературу и аутентичную кухню?
Шеф-повар Евгений Клопотенко в своей программе Пекельні борошна поделился, как можно приготовить старинное украинское блюдо, которое упоминал Иван Котляревский в Энеиде. Имя ему — шпундры со свекольным квасом. Но иногда его называют просто шпундра.
Готовят его из свеклы и свинины. Но зачем долго объяснять, если можно перейти к процессу приготовления?
Любишь сытно и вкусно поесть? Еще и об исторической составляющей не забыть? Тогда читай, как приготовить бойковский кныш.
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