Просто как в Энеиде Котляревского! Шпундры со свекольным квасом по рецепту Евгения Клопотенко

Иногда появляется такое интересное настроение, когда хочется только погрузиться в тишину и прочтение книги. А временами — и вовсе оказаться в любимой истории.

Но если это сделать невозможно, тогда можно интегрировать в свою жизнь некоторые детали. А почему бы не сделать это, изучая украинскую литературу и аутентичную кухню?

Шеф-повар Евгений Клопотенко в своей программе Пекельні борошна поделился, как можно приготовить старинное украинское блюдо, которое упоминал Иван Котляревский в Энеиде. Имя ему — шпундры со свекольным квасом. Но иногда его называют просто шпундра.

Готовят его из свеклы и свинины. Но зачем долго объяснять, если можно перейти к процессу приготовления?

Ингредиенты для приготовления шпундры со свекольным квасом

свекла — 3 штуки

говяжий стейк — 1 штука

горчица — 1 чайная ложка

хрен — 2 столовые ложки

растительное масло — 2-3 столовые ложки

свекольный квас (или фреш) — 100 миллилитров.

сметана — 2 столовые ложки

пшеничная мука — 1 столовая ложка

сухой шалфей

ромашка

бархатцы

Способ приготовления шпундры со свекольным квасом

Прежде всего нужно положить три больших свеклы в фольгу и отправить ее запекаться на полтора часа в духовку, разогретую до 180 градусов. Однако следует следить за овощем, поскольку ему может понадобиться немного больше времени для приготовления. Вместе с тем можно начать работу и над другими процессами. Взять мясо и хорошо обжарить его на сковороде. Важно при этом не солить и не перчить его. После этого нарезать мясо на большие куски и смешать со свеклой. Добавить горчицу, хрен и растительное масло. Затем переложить ароматную смесь на сковороду и жарить ее около десяти минут. Добавить свекольный квас, когда испарится сок, и продолжить тушить на среднем огне еще около десяти минут. Затем добавить сметану, муку и загустить соус. После этого можно выкладывать блюдо на тарелку. По желанию все можно посыпать еще и смесью из шалфея, ромашки и бархатцев. А дальше? Только наслаждаться аутентичным вкусом.

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