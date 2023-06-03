Просто як в Енеїді Котляревського! Шпундри з буряковим квасом за рецептом Євгена Клопотенка

Іноді з’являється такий цікавий настрій, коли хочеться лише зануритись у тишу та прочитання книги. А часом — і зовсім опинитись в улюбленій історії.

Та якщо цього зробити неможливо, тоді можна інтегрувати у своє життя деякі деталі. А чому б не зробити це, вивчаючи українську літературу та автентичну кухню?

Шеф-кухар Євген Клопотенко у своїй програмі Пекельні борошна поділився, як приготувати старовинну українську страву, яку згадував Іван Котляревський в Енеїді. Ім’я їй — шпундри з буряковим квасом. Та іноді її ще називають просто шпундра.

Готують її з буряку та свинини. Але навіщо довго пояснювати, якщо можна перейти до процесу приготування?

Інгредієнти для приготування шпундри з буряковим квасом

буряк — 3 штуки

яловичий стейк — 1 штука

гірчиця — 1 чайна ложка

хрін — 2 столові ложки

рослинна олія — 2–3 столові ложки

буряковий квас (або фреш) — 100 мілілітрів

сметана — 2 столові ложки

пшеничне борошно — 1 столова ложка

суха шавлія

ромашка

чорнобривці

Спосіб приготування шпундри з буряковим квасом

Насамперед потрібно покласти три великих буряки у фольгу та відправити їх запікатись на півтори години у духовку, що розігріта до 180 градусів. Однак варто слідкувати за овочем, оскільки йому може знадобитись трохи більше часу для приготування. Разом з тим можна розпочати роботу й над іншими процесами. Взяти м’ясо та гарно обсмажити його на пательні. Важливо при цьому не солити його та не перчити. Після цього нарізати м’ясо на великі шматки та змішати з буряками. Додати гірчицю, хрін та олію. Далі перекласти ароматну суміш на пательню та смажити її близько десяти хвилин. Додати буряковий квас, коли випарується сік, та продовжити тушкувати страву на середньому вогні ще близько десяти хвилин. Потім додати сметану, борошно та загустити соус. Після цього можна викладати страву на тарілку. За бажанням все можна посипати ще й сумішшю з шавлії, ромашки та чорнобривців. А далі? Лише насолоджуватись автентичним смаком.

Любиш ситно та смачно попоїсти? Ще й про історичну складову не забути? Тоді читай, як приготувати бойківський книш.

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