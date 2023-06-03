Просто як в Енеїді Котляревського! Шпундри з буряковим квасом за рецептом Євгена Клопотенка

Іноді з’являється такий цікавий настрій, коли хочеться лише зануритись у тишу та прочитання книги. А часом — і зовсім опинитись в улюбленій історії.
Та якщо цього зробити неможливо, тоді можна інтегрувати у своє життя деякі деталі. А чому б не зробити це, вивчаючи українську літературу та автентичну кухню?
Шеф-кухар Євген Клопотенко у своїй програмі Пекельні борошна поділився, як приготувати старовинну українську страву, яку згадував Іван Котляревський в Енеїді. Ім’я їй — шпундри з буряковим квасом. Та іноді її ще називають просто шпундра.
Готують її з буряку та свинини. Але навіщо довго пояснювати, якщо можна перейти до процесу приготування?
Любиш ситно та смачно попоїсти? Ще й про історичну складову не забути? Тоді читай, як приготувати бойківський книш.
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