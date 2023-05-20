М’ясо з нотками чебрецю: як приготувати бойківський книш — автентичний рецепт

Якщо тобі хочеться поласувати автентичною українською стравою з м’яса, чудовим вибором буде бойківський книш. Він дуже ситний та смачний. Готується доволі просто. Євген Клопотенко поділився рецептом, як приготувати такий м’ясний пиріг. Читай рецепт та готуй з нами.

Бойківський книш з м’ясом — рецепт від Євгена Клопотенка

Щосуботи на СТБ виходять прем’єрні випуски кулінарного шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. Цього разу на кухню завітала українська акторка театру та кіно, зірка серіалів СТБ Наталка Денисенко. Євген та Наталка приготували відому та смачну українську страву.

Євген Клопотенко вміє українізувати улюблені страви будь-якої кухні, а ще він дає нове життя продуктам, які любили наші предки! З собою Наталка Денисенко принесла пастуший пиріг. До речі, як приготувати пастуший пиріг, ми теж розповідали.

Євген Клопотенко розповів, що такий пиріг родом з Англії, а тому зі схожих продуктів запропонував приготувати автентичну українську страву — бойківський книш з м’ясом.

Знадобиться

Дріжджі — 20 г

20 г Вода — 180 г

180 г Борошно — 360 г

360 г Цукор — 40 г

40 г Сіль — 5 г

5 г Картопля — 5 шт.

5 шт. Цибуля — 1 шт.

1 шт. Фарш (суміш яловичини та курятини) — 450 г

450 г Чебрець

Яйце — 1 шт.

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Приготування

Розчини 20 г дріжджів у 180 г теплої води. Зачекай 20 хвилин, щоб дріжджі почали бродити. Перелий цю масу до мисочки з просіяним борошном, гарно вимішай тісто, потім додай 40 г цукру та дрібку солі. Ще раз вимішай тісто і постав його на годину в тепле місце. За годину потрібно ще раз вимішати тісто, а потім розділити його на дві кульки. Розкачай кожну кульку. Для начинки звари п’ять картоплин і зроби з них пюре. На пательні підсмаж цибулю з фаршем, додай дрібку солі та трохи чебрецю, він потрібен для неймовірного смаку. Картопляне пюре поєднай з фаршем та цибулею, добре розмішай. Розподіли суміш між двома шматками тіста і сформуй відкриті пироги. Змасти пироги яйцями і запікай 40–50 хвилин за температури 180°C. Пиріг має охолонути, потім його можна куштувати. Готово!

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