М’ясо з нотками чебрецю: як приготувати бойківський книш — автентичний рецепт

Якщо тобі хочеться поласувати автентичною українською стравою з м’яса, чудовим вибором буде бойківський книш. Він дуже ситний та смачний. Готується доволі просто. Євген Клопотенко поділився рецептом, як приготувати такий м’ясний пиріг. Читай рецепт та готуй з нами.
Щосуботи на СТБ виходять прем’єрні випуски кулінарного шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком. Цього разу на кухню завітала українська акторка театру та кіно, зірка серіалів СТБ Наталка Денисенко. Євген та Наталка приготували відому та смачну українську страву.
Євген Клопотенко вміє українізувати улюблені страви будь-якої кухні, а ще він дає нове життя продуктам, які любили наші предки! З собою Наталка Денисенко принесла пастуший пиріг. До речі, як приготувати пастуший пиріг, ми теж розповідали.
Євген Клопотенко розповів, що такий пиріг родом з Англії, а тому зі схожих продуктів запропонував приготувати автентичну українську страву — бойківський книш з м’ясом.
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Приготування
Дивись нові випуски Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком щосуботи, о 10:10, на СТБ!
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