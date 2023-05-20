Мясо с нотками чабреца: как приготовить бойковский кныш — аутентичный рецепт

Если тебе хочется полакомиться настоящим украинским блюдом из мяса, отличным выбором будет бойковский кныш. Он очень сытный и вкусный. Готовится довольно просто. Евгений Клопотенко поделился рецептом, как приготовить такой мясной пирог. Читай рецепт и готовь с нами.

Бойковский кныш с мясом — рецепт от Евгения Клопотенко

Каждую субботу на СТБ выходят премьерные выпуски кулинарного шоу Пекельні борошна с Евгением Клопотенко. В этот раз кухню посетила украинская актриса театра и кино, звезда сериалов СТБ Наталья Денисенко. Евгений и Наталья приготовили известное и вкусное украинское блюдо.

Евгений Клопотенко умеет украинизировать любимые блюда любой кухни, а еще он дает новую жизнь продуктам, которые любили наши предки! С собой Наталья Денисенко принесла пастуший пирог. Кстати, как приготовить пастуший пирог, мы тоже рассказывали.

Евгений Клопотенко рассказал, что такой пирог родом из Англии, а потому из подобных продуктов предложил приготовить аутентичное украинское блюдо — бойковский кныш с мясом.

Понадобится

Дрожжи — 20 г

20 г Вода — 180 г

180 г Мука — 360 г

360 г Сахар — 40 г

40 г Соль — 5 г

5 г Картофель — 5 шт.

5 шт. Лук — 1 шт.

1 шт. Фарш (смесь говядины и курятины) — 450 г

450 г Чабрец

Яйцо — 1 шт.

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Приготовление

Раствори 20 г дрожжей в 180 г теплой воды. Подожди 20 минут, чтобы дрожжи начали бродить. Перелей эту массу в мисочку с просеянной мукой, хорошо вымешай тесто, затем добавь 40 г сахара и щепотку соли. Еще раз вымеси тесто и поставь его на час в теплое место. Через час нужно еще раз вымесить тесто, а затем разделить его на два шарика. Раскачай каждый шарик. Для начинки свари пять картофелин и сделай из них пюре. На сковороде поджарь лук с фаршем, добавь щепотку соли и немного чабреца, он нужен для невероятного вкуса. Картофельное пюре соедини с фаршем и луком, хорошо размешай. Распредели смесь между двумя кусками теста и сформируй открытые пироги. Смажь яйцом пироги и запекай 40–50 минут при температуре 180°C. Пирог должен остыть, затем его можно пробовать. Готово!

Смотри новые выпуски Пекельні борошна с Евгением Клопотенко по субботам, в 10:10, на СТБ!

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