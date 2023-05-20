Мясо с нотками чабреца: как приготовить бойковский кныш — аутентичный рецепт

Если тебе хочется полакомиться настоящим украинским блюдом из мяса, отличным выбором будет бойковский кныш. Он очень сытный и вкусный. Готовится довольно просто. Евгений Клопотенко поделился рецептом, как приготовить такой мясной пирог. Читай рецепт и готовь с нами.
Каждую субботу на СТБ выходят премьерные выпуски кулинарного шоу Пекельні борошна с Евгением Клопотенко. В этот раз кухню посетила украинская актриса театра и кино, звезда сериалов СТБ Наталья Денисенко. Евгений и Наталья приготовили известное и вкусное украинское блюдо.
Евгений Клопотенко умеет украинизировать любимые блюда любой кухни, а еще он дает новую жизнь продуктам, которые любили наши предки! С собой Наталья Денисенко принесла пастуший пирог. Кстати, как приготовить пастуший пирог, мы тоже рассказывали.
Евгений Клопотенко рассказал, что такой пирог родом из Англии, а потому из подобных продуктов предложил приготовить аутентичное украинское блюдо — бойковский кныш с мясом.
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Приготовление
Смотри новые выпуски Пекельні борошна с Евгением Клопотенко по субботам, в 10:10, на СТБ!
Раньше мы рассказывали о рецепте шпинатного пирога с сыром фета.
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