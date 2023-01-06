Символ мира и благополучия: как приготовить рождественский калач с маком и изюмом

Рождественский калач занимает почетное место на праздничном столе. Ароматная и такая вкусная выпечка с маком, семечками или кунжутом, цукатами и разнообразными начинками достойна твоего внимания. Вікна рассказывают, как приготовить рождественский калач пошагово, а еще как правильно его заплетать, читай в нашем материале.
Калач на столе олицетворяет благосостояние, мир и согласие, а его круглая форма символизирует вечность. В период праздников нам так необходимы тепло и уют, что не приготовить ароматный калач будет настоящим преступлением!
Наши предки пекли калачи на большие церковные праздники, крестины, свадьбы, помолвки. Они бывают круглыми и большими, а еще маленькими в виде шишек. В Рождество в калач ставят свечу и только потом кушают. Калачи, как правило, не едят к празднику, потому что соблюдают пост.
Немного времени, ингредиентов и щепотка вдохновения могут творить чудеса. Приготовь праздничный калач и приглашай родных и близких к столу. Простой рецепт рождественского калача уже ждет тебя.
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