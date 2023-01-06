Символ мира и благополучия: как приготовить рождественский калач с маком и изюмом

Рождественский калач занимает почетное место на праздничном столе. Ароматная и такая вкусная выпечка с маком, семечками или кунжутом, цукатами и разнообразными начинками достойна твоего внимания. Вікна рассказывают, как приготовить рождественский калач пошагово, а еще как правильно его заплетать, читай в нашем материале.

Рождественский калач — рецепт приготовления с маком и изюмом

Калач на столе олицетворяет благосостояние, мир и согласие, а его круглая форма символизирует вечность. В период праздников нам так необходимы тепло и уют, что не приготовить ароматный калач будет настоящим преступлением!

Наши предки пекли калачи на большие церковные праздники, крестины, свадьбы, помолвки. Они бывают круглыми и большими, а еще маленькими в виде шишек. В Рождество в калач ставят свечу и только потом кушают. Калачи, как правило, не едят к празднику, потому что соблюдают пост.

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Немного времени, ингредиентов и щепотка вдохновения могут творить чудеса. Приготовь праздничный калач и приглашай родных и близких к столу. Простой рецепт рождественского калача уже ждет тебя.

Понадобится

Мука — 600 г

600 г Молоко — 200 мл

200 мл Яйца — 3 шт.

3 шт. Дрожжи сухие — 11 г

11 г Сливочное масло — 70 г

70 г Сметана — 100 г

100 г Сахар — 2 ст. л.

2 ст. л. Соль — щепотка

щепотка Мак, кунжут, цукаты или другое — по вкусу

Как приготовить рождественский калач: рецепт пошагово

Чтобы приготовить рождественский калач, сначала подготовь все необходимые ингредиенты. Просей муку в миску, изюм залей кипятком и оставь на несколько минут. В теплое молоко добавь сахар и дрожжи, взбей венчиком, а затем добавь 50 г муки. Хорошо размешай и поставь в теплое место на полчаса. Через 30 минут в опару добавь 300 г муки, еще раз размешай и оставь еще на полчаса в теплом месте. Когда тесто подойдет в несколько раз, добавляй соль, яйца, мягкое сливочное масло и сметану. Замеси тесто. Накрой полотенцем и оставь на 2-3 часа в теплом месте. Вымешивай его каждые 30-40 минут. Разогрей духовку до 200 °C, застилай противень пергаментом для запекания, смазывай его маслом. В тесто добавь изюм или цукаты, хорошо вымеси еще раз, раздели тесто на два шарика, из них получится два калача. Из каждого шарика сделай две колбаски, из которых плети калачи. Перекручивай колбаски между собой, сверни в круг и соедини края. Посыпай калачи маком или кунжутом. Запекай калачи в духовке при 200 °C 40 минут. После того как рождественский калач остынет, его можно подавать к столу.

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